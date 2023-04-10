Обрушение жилого дома в Марселе: обнаружены 2 тела

МАРСЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Два тела обнаружены на месте взрыва, разрушившего четырехэтажный жилой дом в южном французском городе Марсель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Le Figaro.

Местные власти заявили, что шесть человек числятся пропавшими без вести, спасательные работы продолжаются.

Взрыв произошел в районе Ла-Плейн в 00:49 по местному времени в воскресенье.

Причина остается неясной, но следователи изучают возможность утечки газа.

Пять человек из соседних домов получили легкие ранения в результате взрыва, около 200 человек пришлось эвакуировать из своих домов. Через несколько часов два близлежащих блока дома частично обрушились, не вызвав дополнительных жертв.

Около 100 пожарных прибыли на место происшествия, чтобы потушить пламя, которое бушевало под завалами в течение всего воскресенья.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что «думает о пострадавших и их близких», и поблагодарил спасателей за их усилия.

Мэр Марселя Бенуа Паян заявил, что спасатели по-прежнему полны решимости найти людей живыми. «Надежда все еще есть», — сказал он.

Для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за взрыва, открыты местная гимназия и две школы. Также оказывается психологическая поддержка.