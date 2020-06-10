Обрушение второго этажа осложняло тушение пожара в Степногорске
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Тушение пожара в Степногорске, по словам спасателей, осложняло обрушение второго этажа дачного дома, передает корреспондент МИА Казинформ.
По информации ведомства, на месте пожара обнаружены 5 обгоревших трупов, среди которых хозяйка, ее сын и два внука, личность пятого погибшего и причина пожара устанавливаются.
На место пожара направлена испытательно-пожарная лаборатория. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
«Усложняло тушение пожара обрушение второго этажа, разбор завалов, проливка. В домике не было печного отопления и электричества», - рассказал начальник ДЧС региона Алексей Советов.
В конце осени прошлого года в рамках пожарной профилактики сотрудниками УЧС города Степногорска в этом доме проводились профилактические работы и раздавались памятки. Сотрудники ДЧС Акмолинской области в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой серьезно отнестись к вопросу соблюдения законодательства в области пожарной безопасности.
- Телефонного террориста задержали в Актобе
- Пожар в Алматы: удалось спасти здание, авто и предотвратить взрыв
- Пожар в районной больнице в Актюбинской области: эвакуированы 32 человека
- Два человека оказались в больнице после прыжка из окна горящего банного комплекса в ВКО
- Тела пяти человек обнаружили на месте пожара в Степногорске
- Актер Михаил Ефремов помещен под домашний арест после смертельного ДТП в центре Москвы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана