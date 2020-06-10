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Обрушение второго этажа осложняло тушение пожара в Степногорске

10 Июня 2020 11:03
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Обрушение второго этажа осложняло тушение пожара в Степногорске

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Тушение пожара в Степногорске, по словам спасателей, осложняло обрушение второго этажа дачного дома, передает корреспондент МИА Казинформ.

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По информации ведомства, на месте пожара обнаружены 5 обгоревших трупов, среди которых хозяйка, ее сын и два внука, личность пятого погибшего и причина пожара устанавливаются.

На место пожара направлена испытательно-пожарная лаборатория. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

«Усложняло тушение пожара обрушение второго этажа, разбор завалов, проливка. В домике не было печного отопления и электричества», - рассказал начальник ДЧС региона Алексей Советов.

В конце осени прошлого года в рамках пожарной профилактики сотрудниками УЧС города Степногорска в этом доме проводились профилактические работы и раздавались памятки. Сотрудники ДЧС Акмолинской области в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой серьезно отнестись к вопросу соблюдения законодательства в области пожарной безопасности.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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