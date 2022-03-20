Обрушение трубы на ТЭЦ: для обеспечения теплом жителей Петропавловска принимаются все необходимые меры

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Ситуацию с частичным обрушением дымовой трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 прокомментировали в прокуратуре Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации надзорного органа, в акимате области создали оперативный штаб, принимаются все необходимые меры для жизнеобеспечения теплом жителей города.

«На станции обрушения работают все службы ЧС, медицинские работники, сотрудники прокуратуры и полиции. По предварительным данным, неизвестно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-розыскные мероприятия. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная по указанию прокурора области. Возбуждено уголовное дело, проводятся первоначальные следственные действия. Для установления причины разрушения привлечены специалисты и будут назначены необходимые экспертизы. Ситуация взята акимом области и прокурором области на особый контроль», - прокомментировали в пресс-службе.

В Министерстве энергетики РК отметили, что в настоящее время теплоснабжение подаётся с пониженными параметрами. Готовится ввод в работу резервных котлов, подача электроснабжения осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в работе находятся два котлоагрегата. В полночь рассчитывают запустить еще четыре.