Обрушение трубы на Петропавловской ТЭЦ: спасатели обнаружили тело погибшей сотрудницы

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели обнаружили под завалами труп сотрудницы Петропавловской ТЭЦ-2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения. 38-летняя женщина скончалась от полученных многочисленных травм. О на находилась на рабочем месте в момент частичного обрушения дымовой трубы. Женщину искали двое суток. Завалы спасатели разбирали вручную из-за риска обрушения конструкций. В ночное время поиски не проводились. Круг поисков указала служебная собака.

«Поисково-спасательные работы на месте ЧС силами сотрудников ДЧС СКО начались незамедлительно. Позже к ним присоединились спасатели оперативно-спасательного отряда города Нур-Султана. Более суток велись активные поиски с привлечением кинологических расчетов. Работы проводились в сложных условиях - разбор завалов был осложнён наличием свисающих деформированных железобетонных плит перекрытия и металлических ферм, опасностью падения фрагментов поврежденной дымовой трубы. Не имелась возможность использования тяжелой инженерной техники, разбор производился спасателями вручную с использованием шанцевых и гидравлических инструментов. 22-го марта в 10:32 часов под завалами строительных конструкций обнаружено безжизненное тело женщины. В 12:05 тело было извлечено из-под завалов и передано для проведения судебно-медицинской экспертизы. С родственниками погибшей работает группа психологической службы», - прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2. Труба рухнула в районе котельного цеха. Пять котлов пришлось вывести из эксплуатации. Аким области Кумар Аксакалов заявлял, что теплоснабжение восстановят в течение суток. Комментировал ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2 и председатель совета директоров АО «ЦАЭК» 22-го марта прокуратура области сообщила о задержании директора и главного инженера Петропавловской ТЭЦ-2.



