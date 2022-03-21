Обрушение трубы на Петропавловской ТЭЦ: названа предварительная причина
Территория, где произошло обрушение, оцеплена. Идут разборы завалов. На данный момент известно, что труба обрушилась в районе котельного цеха. Работают всего два котлоагрегата. В квартирах петропавловцев наблюдается снижение температуры.
«Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным ДЧС, причина обрушения - сильный ветер до 10 метров в секунду. На месте работают оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь. До момента обрушения в работе находилось четыре котлоагрегата и пять турбоагрегатов. В 19:30 отключены два котлоагрегата и три турбоагрегата. В 00:00 часов планируется запустить два резервных котлоагрегата», - прокомментировали в пресс-службе.
По информации пресс-службы управления здравоохранения, данных о погибших и пострадавших на 21:00 не поступало.
Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло сегодня вечером.