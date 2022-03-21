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    21:31, 20 Март 2022 | GMT +6

    Обрушение трубы на Петропавловской ТЭЦ: названа предварительная причина

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе акимата Северо-Казахстанской области прокомментировали текущую ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2, где произошло частичное обрушение дымовой трубы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Территория, где произошло обрушение, оцеплена. Идут разборы завалов. На данный момент известно, что труба обрушилась в районе котельного цеха. Работают всего два котлоагрегата. В квартирах петропавловцев наблюдается снижение температуры.

    «Произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1. Другие две дымовые трубы в работе. По данным ДЧС, причина обрушения - сильный ветер до 10 метров в секунду. На месте работают оперативная группа ДЧС, пожарные, спасатели и скорая помощь. До момента обрушения в работе находилось четыре котлоагрегата и пять турбоагрегатов. В 19:30 отключены два котлоагрегата и три турбоагрегата. В 00:00 часов планируется запустить два резервных котлоагрегата», - прокомментировали в пресс-службе.

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, данных о погибших и пострадавших на 21:00 не поступало.



    Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло сегодня вечером.


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