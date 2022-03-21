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    09:20, 21 Март 2022 | GMT +6

    Обрушение трубы на Петропавловской ТЭЦ: экологи мониторят уровень загрязнения

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске экологи провели замеры на месте частичного обрушения дымовой трубы на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента экологии, специалисты выезжали на место происшествия и провели инструментальные замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Согласно результатам, превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. На постах филиала РГП «Казгидромет» превышений не обнаружено.

    В департаменте добавили, что мониторинговые работы продолжатся.

    Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. Предварительной причиной обрушения трубы назвали сильный ветер. В регионе работает оперативный штаб. В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Экология Происшествия
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