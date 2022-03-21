Обрушение трубы на Петропавловской ТЭЦ: экологи мониторят уровень загрязнения

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске экологи провели замеры на месте частичного обрушения дымовой трубы на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, специалисты выезжали на место происшествия и провели инструментальные замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Согласно результатам, превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. На постах филиала РГП «Казгидромет» превышений не обнаружено.

В департаменте добавили, что мониторинговые работы продолжатся.

Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. Предварительной причиной обрушения трубы назвали сильный ветер. В регионе работает оперативный штаб. В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.