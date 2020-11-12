Обрушение стены здания произошло в Балхаше: есть пострадавшие
БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – На одной из улиц Балхаша произошло разрушение стены недействующего здания. Повреждены автомобили и конструкции рядом стоящего действующего цеха автомастерской, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
12 ноября в городе Балхаш по улице Ленина произошло разрушение стены недействующего здания на ориентировочной площади 360 кв метров.
«В результате обрушения от обломков кирпичей получили различные травмы четыре человека, находившиеся в соседнем здании автомастерской. Кроме того, были повреждены крыша, стена, оконные проемы рядом стоящего действующего цеха автомастерской, а также оборудование и три легковых автомобиля», - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.
Четверо мужчин, пострадавших при обрушении стены, после осмотра врачей отпущены домой. Они являются работниками автомастерской. Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
- Полностью обновлен компьютерный парк в школах Карагандинской области
- 9 городов и 114 населённых пунктов газифицируют в Карагандинской области
- 90 проектов по централизованному водоснабжению реализуют в Карагандинской области
- Темпы строительства жилья в Карагандинской области увеличились на 10,3%
- Свыше 2 тысяч км автодорог отремонтировано в 2020 году в Карагандинской области
- Рост выпуска продукции на 4% обеспечил МСБ Карагандинской области благодаря поддержке государства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана