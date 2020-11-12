Обрушение стены здания произошло в Балхаше: есть пострадавшие

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – На одной из улиц Балхаша произошло разрушение стены недействующего здания. Повреждены автомобили и конструкции рядом стоящего действующего цеха автомастерской, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

12 ноября в городе Балхаш по улице Ленина произошло разрушение стены недействующего здания на ориентировочной площади 360 кв метров.

«В результате обрушения от обломков кирпичей получили различные травмы четыре человека, находившиеся в соседнем здании автомастерской. Кроме того, были повреждены крыша, стена, оконные проемы рядом стоящего действующего цеха автомастерской, а также оборудование и три легковых автомобиля», - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Четверо мужчин, пострадавших при обрушении стены, после осмотра врачей отпущены домой. Они являются работниками автомастерской. Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.