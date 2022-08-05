5 Августа 2022 14:30

Обрушение шахты в Мексике: под завалами 10 горняков

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Десять горняков остались под завалами шахты на севере Мексике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

На севере Мексики развернута масштабная спасательная операция на угольной шахте. После обрушения ствол затопило грунтовыми водами. Шахтеры находятся на глубине около 60 м, между двумя затопленными стволами. На место выехали сотрудники службы гражданской защиты, пожарные, местная и региональная полиция. Идет работа по откачиванию жидкости. В спасательной операции принимают участие сотни человек.

Пятерым шахтерам удалось спастись, но трое из них получили ранения и находятся в больнице.

Предприятие начало работу в этом году и местное правительство заявило, что не получало никаких жалоб или сообщений о предыдущих инцидентах. При этом два года подряд в стране фиксировали обрушения на других объектах.

Родственники ранее погибших горняков заявили об отсутствии инспекций и слабой защите рабочих.

«Мы думаем, что вода все еще поступает туда из другого отверстия. Сейчас мы пытаемся это выяснить. Уже прошло много часов с тех пор, как мы начали откачивать воду. Но ее объем не сильно уменьшился», - сообщил волонтер Альфредо Родригес.









Фото: 24.kz











