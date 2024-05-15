Обрушение шахтного подъемника в Индии: один человек погиб, 14 спасены

Один человек погиб в результате обрушения лифта на медной шахте Колихан в районе Джунджхуну в индийском Раджастане вечером 14 мая, четырнадцать человек были спасены, передает агентство Kazinform со ссылкой на India today.

14 мая на руднике Колихан компании Hindustan Copper Limited в Раджастане обрушился подъемник. 15 чиновников - должностные лица, в число которых входили члены компании, а также члены группы бдительности Калькутты, оказались в ловушке упавшего лифта, на глубине 577 метров.

14 человек были спасены после ночных операций с участием полиции и Сил реагирования штата на стихийные бедствия (SDRF). Три человека в тяжелом состоянии были доставлены в Джайпур для оказания медицинской помощи. Один человек скончался 15 мая из-за серьезных травм.