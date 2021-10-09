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    08:55, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    Обрушение пятиэтажки в Батуми: обнаружены тела 4 человек

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    ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Спасатели в Батуми обнаружили и подняли из-под обломков тела трех человек, один из погибших – ребенок. До этого из-под обломков достали тело погибшей пожилой женщины. Информацию подтверждают в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями при МВД Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

    К этому времени известно, что жертвами обрушения дома в Батуми стали четверо человек.

    Еще двое человек – молодая женщина и мужчина средних лет, которых ранее достали из-под завалов, находятся в клинике. Они оба в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

    Спасатели работают на месте обрушения дома в центре Батуми уже 15 часов. По данным мэрии, в доме было восемь человек, из них трое детей.

    Пятиэтажный дом с надстройкой, построенный в конце 70-х годов, обрушился в Батуми 8 октября около полудня. В доме было 12 квартир. Причина катастрофы пока неизвестна. В МВД наиболее вероятной версией считают строительные работы, проведенные на первом этаже или в подвале с нарушением правил.

    МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту обрушения дома N13 на улице 26 мая в Батуми. Следствие ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ , повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», что предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

    По неподтвержденным данным, в полицию для опроса уже был вызван владелец коммерческой площади на первом этаже, который снес несущую стену, чтобы объединить подвал с первым этажом.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Грузия Происшествия Мировые новости
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