Обрушение произошло на фабрике в России

НОРИЛЬСК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Обрушение произошло в цехе на территории Норильской обогатительной фабрики, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. Из-под завалов извлекли четырех пострадавших, один из которых умер в больнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

20 февраля в 00:44 (мск) поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики.

Всего на момент обрушения там находилось восемь человек. По данным МЧС, изначально самостоятельно спаслись два человека, затем из-под завалов извлекли еще четырех, они были переданы медикам. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, один из пострадавших умер в больнице. «Один человек умер в больнице, продолжается поиск еще двух человек», - сказал собеседник агентства.

Ранее первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых сообщал, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Сизых отметил, что для поисков возможных пострадавших и разбора конструкций проводятся все необходимые мероприятия. Всего привлечено 181 человек и 56 единиц техники.

По данным источника в экстренных службах, разбор завалов осложняют сильный мороз и опасность обрушения конструкций. Другой источник уточнил, что на фабрике произошло обрушение трех галерей (двух транспортных и одной пешеходной), а также частично склада центра дробления. «Конструктив всех зданий - железобетонная и кирпичная конструкции», - сказал собеседник агентства.

Как сообщил прокурор города Владимир Большунов, который прибыл на место ЧП, прокуратура Норильска организовала проверку соблюдения техники промышленной безопасности.





Фото: tass.ru