Обрушение общежития в Актау: число погибших осужденных возросло

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате обрушения здания учреждения ГМ-172/6 Департамента УИС по Мангистауской области увеличилось до трех человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан.

«По состоянию на 20 июля, в результате чрезвычайного происшествия, имевшего место в учреждении ГМ-172/6 Департамента УИС по Мангистауской области, установлено 11 пострадавших из числа осуждённых, находящихся в здании. К сожалению, 3 осуждённых от полученных травм скончались на месте происшествия», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Для оказания своевременной медицинской помощи остальные 8 осуждённых доставлены в больницу, четверо из которых после осмотра уже возвращены в учреждение, в госпитализации не нуждаются.

«За состоянием оставшихся четверых пострадавших наблюдают врачи. Сегодня утром госпитализированных осужденных в больнице посетили заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров и председатель Комитета УИС Жанат Ешмагамбетов. Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии, трое - получили различные травмы средней степени тяжести. Пострадавшим осуждённым предоставлена возможность поговорить с родными посредством видеосвязи. Комитет УИС выражает искренние соболезнования родным и близким погибших», - говорится в сообщении КУИС МВД РК.

Пострадавшим осуждённым, а также семьям погибших оказывается вся необходимая помощь. Департаментом полиции Мангистауской области начато досудебное расследование по статье 278 ч. 3 УК РК (недоброкачественное строительство повлекшее смерть людей), назначена соответствующая экспертиза. Также специальной комиссией проводится техническое обследование всех зданий на территории данного учреждения УИС. Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.

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Напомним, в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области произошло частичное обрушение двухэтажного здания общежития для осужденных. Во время происшествия внутри общежития находились 10 человек, из которых восемь были извлечены.