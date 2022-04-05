Обрушение крыши в школе СКО: капремонт планировали в этом году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в школе, где обрушилась крыша и часть стены здания актового зала, в этом году впервые должны были проводить капитальный ремонт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Назир Жашибеков сообщил, что выделили 144 млн тенге. Эти средства как раз предназначались для ремонта кровли, внутренних помещений, частичного ремонта полов. Как выяснилось, капитальный ремонт в школе не проводили ни разу. В прошлом году был текущий ремонт крыши отдельно стоящего здания интерната школы.

«Вчера около шести вечера получили информацию об обрушении крыши актового зала. Сразу выехали на место. Предварительная причина – протечка кровли и, соответственно, обрушение части стены. Кровля над актовым залом была мягкой. Площадь обрушения – около 140 квадратных метров. Сейчас работает специальная комиссия, которая выясняет причину произошедшего. Школа не аварийная. Когда проводилось обследование здания, оно не показало аварийности. Перед учебным годом визуальных дефектов не было. Осенью протечки кровли не наблюдалось», - прокомментировал Н. Жашибеков.

При этом в комиссию, которая принимает школу перед новым учебным годом, не входят специалисты строительной отрасли. По словам руководителя управления, после случившегося сделают выводы и пересмотрят состав комиссии.

Учащиеся школы временно будут обучаться дистанционно. Проводится обследование основного здания учебного заведения. Если специалисты скажут, что оно не представляет опасности, ребятишки вернутся к штатному режиму обучению.

Всего в области три аварийных школы. Все находятся в Тайыншинском районе. По информации Н. Жашибеков, две новых школы уже строятся, еще по одной готовится проектно-сметная документация.