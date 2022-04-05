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    13:00, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Обрушение крыши в сельской школе СКО: спецкомиссия проводит проверку

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Северо-Казахстанской области прокомментировали ситуацию с обрушением крыши актового зала в школе села Токуши, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации надзорного органа, сейчас сотрудники чрезвычайных служб проводят осмотр и устанавливают причины обрушения конструкции.

    «Создана специальная комиссия, которой начата проверка с привлечением специалистов уполномоченных органов. По результатам обследования и проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Ход проверки взят акимом и прокурором области на контроль», - сообщили в прокуратуре.

    Напомним, 4-го апреля в Токушинской школе-гимназии рухнула кровля актового зала. На момент обрушения в помещении никого не было. Жертв и пострадавших удалось избежать. Предварительной причиной обрушения назвали просадку фундамента и протечку крыши. Школьников перевели на онлайн-обучение.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Образование Другие государственные органы Общество Происшествия
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