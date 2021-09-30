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    18:20, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Обрушение крыши спортшколы в Павлодаре: создана комиссия

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре вокруг спортшколы, где вчера обрушилась кровля, выставили ограждение и охрану, чтобы исключить попадание людей на объект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту частичного обрушения кровли созвана городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС», - сообщили прессе в управление по развитию туризма и спорта Павлодарской области.

    Там отметили, что вынесен протокол о необходимости обеспечения безопасности детей и населения.

    «Выставлены ограждение и охрана объекта, чтобы исключить попадание людей на объект. Также принято решение о необходимости проведения изучения технического состояния здания, материального ущерба», - добавили в ведомстве.

    Напомним, 28 сентября, в 10.05, в спортивном зале бокса ДЮСШ «Батыр» на улице Катаева произошло обрушение кровли. Никто не пострадал. Ранее здание эксплуатировалось как склады. Ремонт в нем в последний раз был выполнен в 2010 году. Здание введено в эксплуатацию в 1984 году.

    Фото: pavlodarnews.kz
    Теги:
    Происшествия, ЧС Образование Происшествия Павлодарская область
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