21 Мая 2022 23:29

Обрушение крыши на стадионе в Шымкенте - полиция ведет расследование

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По факту обрушения крыши во время футбольного матча между командами «Аксу» и «Ордабасы» на центральном стадионе в Шымкенте начато досудебное расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

«Сегодня, на пульт «102» Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение об обрушении крыши на стадионе. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа. По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по ст. 278 УК РК «Недоброкачественное строительство». Назначены все необходимые экспертизы», - говорится в сообщении полиции.

Как ранее сообщалось, сегодня в 21-20 в Шымкенте по улице Майлы қожа Аль-Фарабийского района из-за усиления ветра (порывы достигали 20 м/с) произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана. Жертв и пострадавших нет.

В ДЧС города сообщили, что на месте происшествия сотрудники Службы пожаротушения ведут работы по разборке сорванной ветром кровли.







