Обрушение дороги произошло в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ — В Кегенском районе в результате обильных осадков в виде дождя и града в двух километрах от села Саты произошел склоновый сток вдоль автодороги местного значения, ведущей от села в ущелье Саты Сай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщение о происшествии поступило 6 июля в 18:35 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области.

«В результате повреждено основание автодороги с последующим обрушением дорожного полотна протяженностью около 300 метров (проезд имеется), дорожной службой выставлены предупреждающие знаки, сделана СМС рассылка. Выше данного участка населенные пункты отсутствуют, население не проживает. Жертв и пострадавших нет. Ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна будут производиться после комиссионного обследования и определения подрядчика для восстановления поврежденного участка автодороги», — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматинской области.

По данным ведомства, на место происшествия выезжали ДЧС Алматинской области (3 сотрудника, 1 ед. техники), ГУ Казселезащита (2 работника и 1 ед. техники), местные исполнительные органы (3 работника и 1 ед. техники).



