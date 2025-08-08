Обрушение 30-этажной башни в Таиланде: предъявлены обвинения китайской госкомпании

Среди подозреваемых - глава одной из крупнейших строительных компаний Таиланда Italian-Thai Development Премчай Карнасута и китайская компания China Railway. Им предъявлены обвинения в несоблюдении стандартов и подделке документов.

Предварительное расследование показало, что причиной обрушения здания стали недостатки в проектировании и строительстве. Были выявлены нарушения, касающиеся как качества используемых материалов, так и соблюдения технологических процессов.

Напомним, 28 марта 2025 года строительная площадка Государственного аудиторского управления в Бангкоке обрушилась в результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме. В результате инцидента погибли 92 человека и пострадали 9 человек, а 4 рабочих до сих пор числятся пропавшими без вести.

На момент обрушения 30-этажная башня была готова на 30%, и это было единственное сооружение в Таиланде, пострадавшее от землетрясения. Это стало одним из самых смертоносных случаев обрушения конструкций в истории Таиланда.