    13:33, 08 Август 2025 | GMT +5

    Обрушение 30-этажной башни в Таиланде: предъявлены обвинения китайской госкомпании

    Государственные прокуроры Таиланда предъявили официальные обвинения 23 лицам и компаниям, включая известного строительного магната и китайскую государственную компанию, связанных с обрушением офисного здания в Бангкоке после землетрясения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Nation Thailand.

    Среди подозреваемых -  глава одной из крупнейших строительных компаний Таиланда Italian-Thai Development Премчай Карнасута и китайская компания China Railway. Им предъявлены обвинения в несоблюдении стандартов и подделке документов.

    Предварительное расследование показало, что причиной обрушения здания стали недостатки в проектировании и строительстве. Были выявлены нарушения, касающиеся как качества используемых материалов, так и соблюдения технологических процессов. 

    Напомним, 28 марта 2025 года строительная площадка Государственного аудиторского управления в Бангкоке обрушилась в результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме. В результате инцидента погибли 92 человека и пострадали 9 человек, а 4 рабочих до сих пор числятся пропавшими без вести.

    На момент обрушения 30-этажная башня была готова на 30%, и это было единственное сооружение в Таиланде, пострадавшее от землетрясения. Это стало одним из самых смертоносных случаев обрушения конструкций в истории Таиланда.

     

