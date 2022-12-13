Обручальные кольца в Казахстане подорожали сразу на 37 % за год

13 Декабря 2022, 13:37

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производство ювелирных и аналогичных изделий за январь–октябрь 2022 года составило 1,15 млрд тенге, против 1,1 млрд тенге в аналогичном периоде прошлого года (плюс 4,1% в деньгах). При этом в реальном выражении выпуск в секторе сократился на 3,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Годом ранее производство в секторе показывало рост в стоимостном выражении сразу на 73,1% (и на 65,4% — в реальном выражении).

Цены на ювелирные изделия в текущем году заметно выросли. Золотые обручальные кольца по итогам ноября 2022-го подорожали сразу на 37,6% по сравнению с ноябрем 2021 года. Годом ранее рост цен в секторе составлял 5%.

Наибольшее удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской области: здесь золотые кольца выросли в цене сразу на 71,6% за год. Далее идут Жетысуская и Алматинская области - на 68,3% и на 66,6% соответственно. Заметный рост был также зафиксирован в Астане (на 51,5%), Восточно-Казахстанской области (на 49,9%), Алматы (на 48,5%) и Акмолинской области (на 44,9%).

Наименьший рост цен наблюдался в Атырауской (на 3,7% за год), Западно-Казахстанской (на 10,7%) и Кызылординской (на 11%) областях.

С начала года золотые обручальные кольца подорожали на 37,2% (против 4,5% за аналогичный период годом ранее).

Непосредственно за ноябрь цены в секторе не изменились, при этом только за один месяц — март — скачок цен составил сразу 27,8%.

Отмечается, что за январь–сентябрь 2022 года в РК было зарегистрировано 98,3 тысячи браков, что является самым низким показателем за все последние годы, если не учитывать «коронакризисный» 2020 год. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го казахстанцы заключили на 6,7% меньше браков, при этом в городской местности количество браков сократилось на 10,7%, до 66,4 тысячи, а в сельской, наоборот, выросло на 2,9%, до 31,8 тысячи.

Едва ли, конечно, резкое удорожание золотых обручальных колец может повлиять на решение зарегистрировать брак, но стоит отметить, что и «конфетно-букетный» период ухаживаний теперь потребует значительно больших затрат. По итогам ноября текущего года, к примеру, розы (70 см) подорожали на 18% за год, обед в ресторане — на 19%, вино — на 15,3%, а шоколад — на 23,4%.