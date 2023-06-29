АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Обрез охотничьего ружья и наркотики изъяли у жителя столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны в ходе оперативных мероприятий установлен житель Косшы, у которого в ходе обыска были обнаружены 3 полиэтиленовых свертка с мефедроном.

Далее в ходе обыска по месту проживания обнаружен металлический предмет, похожий на обрез.

Согласно заключению специалиста, данный предмет является огнестрельным короткоствольным оружием, изготовленным путем укорачивания ствола самодельным способом, с охотничьей нарезной винтовки ТОЗ-8 калибра 5,6 мм, пригодной для стрельбы.

В настоящее время 39-летний мужчина водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по статьям 296 УК РК и 287 УК РК.