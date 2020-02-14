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Обрез охотничьего оружия обнаружили у жителя столицы

14 Февраля 2020 05:00
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Обрез охотничьего оружия обнаружили у жителя столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления полиции района Сарыарка департамента полиции города Нур-Султана в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 37-летнего жителя столицы, у которого был обнаружен обрез охотничьего оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

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Мужчина проник в цех чистки ковров ночью и украл пылесос, два сотовых телефона, монитор компьютера.

При осмотре личных вещей подозреваемого на СТО, где он работал и ночевал, оперативные сотрудники полиции обнаружили украденное имущество с цеха чистки ковров, а также портфель, в котором находился обрез охотничьего оружия и патроны.

В ходе предварительного лабораторного исследования установлено, что найденный обрез является огнестрельным короткоствольным оружием, изготовленным самодельным способом.

Проводится досудебное расследование по статьям «Кража» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» УК РК. Кроме того, выясняется происхождение обнаруженного обреза.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Сотрудники полиции выясняют причастность задержанного лица к ранее совершенным аналогичным преступлениям.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Борьба с преступностью, МВД РК,
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