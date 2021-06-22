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    20:24, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Обрез нашел в мешке в камышах житель СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские изъяли у 55-летнего горожанина обрез двуствольного ружья с удаленными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, оружие, предположительно, марки «ТОЗ - БМ» 16 калибра. Номера удалены механическим способом. По словам мужчины, обрез он нашел в мешке в камышах.

    Оружие отправили на экспертизу. Досудебное расследование идет по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

    За месяц полицейские открыли 8 уголовных производств по фактам незаконного хранения оружия, изъяли 43 единицы оружия, из них 27 гладкоствольного, 98 патронов к нарезному оружию и две самодельные гранаты. К административной ответственности привлекли 249 человек.

    Всего по области зарегистрировано 7 242 владельца гражданского оружия.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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