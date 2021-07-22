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Обрез изъяли дома у жителя Усть-Каменогорска

22 Июля 2021 22:07
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Обрез изъяли дома у жителя Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Обрез изъяли дома у жителя Усть-Каменогорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В Восточно-Казахстанской области в очередной раз проводится оперативно профилактическое мероприятие «Правопорядок», целью которого является поддержание общественного порядка, предупреждение, пресечение преступлений на улицах и в других общественных местах.

Сотрудники ДУИС по ВКО совместно с полицейскими в доме у жителя города Усть-Каменогорска обнаружили предмет, похожий на обрез. По заключению специалиста, изъятое оказалось гладкоствольным охотничьим ружьем 16 калибра с номерами, выпущенными на Ижевском механическом заводе.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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