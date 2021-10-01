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    14:57, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Обрез и патроны обнаружил в приобретенной квартире житель Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Обрез и патроны обнаружил в приобретенной квартире житель Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    28 сентября в Старогородский отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области поступило сообщение от 46-летнего горожанина о найденных им обрезе и патронах. Причем данный арсенал он обнаружил, когда наводил порядок в приобретенной квартире – оно находилось в старом шифоньере. Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

    Выяснилось, что оружие и патроны были завернуты в пакет. Оказалось, квартиру заявитель приобрел у 52-летней жительницы Нур-Султана. Сама женщина пояснила, что найденный обрез принадлежал покойному свекру.

    Возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» и статье 288 УК РК «Незаконное изготовление оружия». Ведется расследование.

    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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