ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Обрез и патроны обнаружил в приобретенной квартире житель Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 сентября в Старогородский отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области поступило сообщение от 46-летнего горожанина о найденных им обрезе и патронах. Причем данный арсенал он обнаружил, когда наводил порядок в приобретенной квартире – оно находилось в старом шифоньере. Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что оружие и патроны были завернуты в пакет. Оказалось, квартиру заявитель приобрел у 52-летней жительницы Нур-Султана. Сама женщина пояснила, что найденный обрез принадлежал покойному свекру.

Возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» и статье 288 УК РК «Незаконное изготовление оружия». Ведется расследование.