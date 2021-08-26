Обрез, гильзы и патроны изъяли у жителя СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года из незаконного оборота изъяли 75 единиц оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, последнее изъятие незарегистрированного оружия провели в Акжарском районе. 44-летний сельчанин вину отрицал. Однако в ходе обыска в его доме обнаружили обрез, предположительно, одноствольного охотничьего ружья «ИЖ», гильзу 12 калибра и 4 патрона калибра 9 мм, предположительно, к пистолету Макарова.

Изъятые образцы вооружения направили на экспертизу.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

«За незаконное хранение оружия предусмотрена административная и уголовная ответственность. Избежать её позволяет только добровольная сдача в полицию — при условии, что в действиях человека отсутствует состав иного преступления. В добровольном порядке североказахстанцы сдали в этом году 26 образцов вооружения», - сообщил старший инспектор по особым поручениям Курман Мусин.



