Образовательные гранты получили юные геологи по итогам международной олимпиады в Астане

В Астане состоялась торжественная церемония закрытия VIII Международной полевой олимпиады юных геологов, объединившей 140 школьников из Казахстана, России и Беларуси, передает Kazinform со ссылкой на Комитет геологии Министерства промышленности и строительства РК.

В течение недели участники проходили практические испытания, максимально приближенные к реальной работе геологов. Они демонстрировали знания и навыки в геологических маршрутах, минералогии, петрографии, палеонтологии, гидрологии, магнитометрии, шлиховом опробовании, нефтегазовой геологии, подготовке геологических отчетов, а также в организации полевого лагеря и соблюдении требований безопасности.

По итогам соревнований победителем в личном зачете стала Алёна Варлашова (команда «Юные геологи Прикамья»). Второе место заняла Ярослава Береснева («Юные геологи Прикамья»), третье — Эмир Маратов (команда «Geo Museum»).

В командном зачете первое место завоевала команда «Юные геологи Прикамья» (Пермь, Российская Федерация), второе — сборная Казахстана «Аспан», третье — команда «Юные геологи Республики Беларусь».

Особым итогом олимпиады стало вручение образовательных грантов казахстанских вузов.

Образовательные гранты Казахстанско-Британского технического университета получили Виктория Вильянова (команда «Георуд») и Амирхан Исатаев (команда «ЖасОникс»). Грантами ректора Satbayev University отмечены Бекнұр Оразбай, Илья Авдеев и Юлия Першина.

Главным организатором олимпиады выступил корпоративный фонд «Жас геолог». Мероприятие прошло в партнерстве с НИШ физико-математического направления «Астана-Нура» при поддержке Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерства энергетики Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Казахстан инвестирует в геологоразведку для запуска будущих производств высоких переделов.