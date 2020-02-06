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Образовательный West hub создали в Атырау

6 Февраля 2020 19:27
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Образовательный West hub создали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау создан крупнейший в Западном Казахстане образовательный хаб, в который вошли все крупные высшие учебные заведения региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Основная цель создания образовательного хаба – это подготовка школьников для поступления в вуз, профориентация в целях сохранения сильных абитуриентов в регионе, которые, как правило, уезжают. Наша основная цель - это обеспечение индустрии специалистами, то есть подготовка кадров в соответствии с требованиями работодателей. Мы ставим задачу - помочь нашим школам, понимая, что вуз не может получить готового абитуриента», - сказала ректор Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева Гульзада Шакуликова.

Как отмечали педагоги высшей школы, появляется возможность для обмена учеными.

«West hub призван повысить качество образования в школах, колледжах и высших учебных заведениях региона. В частности, путем оказания научной и методической помощи школам высшими учебными заведениями. Сформированы специальные группы для сельских школ. Мы готовы оказать им научно-методическую поддержку», - сообщил ректор Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова Саламат Идрисов.
Ожидается, что West hub станет хорошим стимулом для активизации процесса взаимодействия школ, средних специальных и высших учебных заведений, повышения качества образования в области.



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Ключевые слова: Атырауская область, Образование,
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Автор:

А. Соколов

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