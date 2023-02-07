Образовательный грант университета Тараза получила Малика Ермек за «серебро» зимней Универсиады-2023

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В числе казахстанских спортсменов, участвовавших в ХХХІ Всемирной Зимней Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсиде (США), представительница конькобежного спорта из Тараза Малика Ермек привезла домой серебряную медаль за выступление в командном шорт-треке в смешанной эстафете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации медиа-службы Таразского регионального университета имени М.-Х. Дулати, ректор вуза Мухтар Байжуманов вручил образовательный грант ТарРУ серебряному призеру зимней Универсиады-2023, студентке третьего курса Малике Ермек.

Ранее сообщалось, что казахстанские спортсмены выиграли на зимней Универсиаде-2023 11 медалей - три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI Всемирной зимней Универсиаде.

В командных соревнованиях по шорт-треку казахстанские спортсмены уступили только французам в смешанной эстафете и завоевали серебряную медаль со временем 2: 47.757. В составе команды вместе с Маликой выступили Яна Хан, Алина Ажигалиева, Алишер Абылкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов.

Таразская спортсменка поделилась своей главной мечтой - выиграть медаль зимней Олимпиады.

«Для этого нужно усердно тренироваться, - сказала спортсменка. - Я была маленькой, когда впервые надела коньки. Не могу сказать, что выбор был за мной. Папа хотел, чтобы я занималась этим видом спорта, и сопровождал на каток. И за это я благодарю своего отца».

В таразском вузе работает именитый казахстанский тренер по боксу Нурлан Акурпеков, являвшийся главным тренером команды профессиональных боксеров Astana Arlans. В числе спортсменов, прошедших подготовку и становление у Нурлана Акурпекова, - олимпийский чемпион Бахтияр Артаев, который стал победителем Олимпийских игр в 2004 году в Афинах. Воспитанниками Акурпекова стали Гани Жайлауов (бронзовый призер чемпионата мира 2011 года и первенства Азии 2009 года, серебряный призер мирового чемпионата среди студентов) и Абильхан Аманкул (серебряный призер чемпионата мира и бронзовый призер Азиатского первенства 2017 года, чемпион мира в полупрофессиональном боксе).

Все эти казахстанские спортсмены, включая и известную казахстанскую боксершу-профессионала, Фирузу Шарипову, были в свое время студентами Таразского государственного университета имени М.-Х. Дулати.

Фото: медиа-служба Таразского регионального университета имени М.-Х.Дулати