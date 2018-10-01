Образовательный грант имени Нурлана Каппарова учрежден в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане членами YPO Kazakhstan был учрежден образовательный грант имени Нурлана Каппарова для обучения в Назарбаев Университете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YPO Kazakhstan.

5 октября этого года в Астане казахстанское подразделение организации YPO Global отметило свое 8-летие. Почетными гостями торжественного вечера были члены Правительства РК, главы дипломатических миссий и представители бизнес-сообщества.

«Членами YPO Kazakhstan был учрежден образовательный грант имени Нурлана Джамбуловича Каппарова для обучения в одном из лучших вузов Казахстана - Назарбаев Университете», - сообщили в казахстанском подразделении международной организации.

В рамках мероприятия образовательный грант имени Н.Д. Каппарова был вручен супругой Нурлана Джамбуловича и членом YPO Kazakhstan Гаухар Каппаровой лучшему ученику школы-гимназии №3 города Астана Аксултану Айткожину.

Помимо этого членом YPO Kazakhstan Бериком Каниевым был вручен социальный грант представителю благотворительного комитета Ambassadors Spouses Astana супруге посла Беларуси Юлии Ничкасовой.





Организацию YPO Global основал американец Рей Хикок для молодых лидеров делового сообщества в 1950 году в Нью-Йорке. Сегодня YPO состоит из 25 тысяч членов, более 450 чаптеров из более, чем 130 стран мира и является самой крупной сетью, которая соединяет участников для обмена идеями, знаниями и стратегиями, чтобы достичь еще большего личностного роста и профессионального успеха. В 2018 году YPO Global исполнилось 68 лет.





Казахстанское подразделение YPO было основано в 2010 году Нурланом Каппаровым. В этом году YPO Kazakhstan исполнилось 8 лет