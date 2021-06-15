Образовательный госзаказ по 49 специальностям сформирован в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По столице на 2021-2022 учебный год государственный образовательный заказ сформирован по 15 направлениям и 49 специальностям на 4 752 места. Об этом сообщила заместитель руководителя управления образования города Нур-Султан Римма Имангазинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Образовательные услуги системы технического и профессионального образования предоставляют 34 колледжа – девять государственных и 25 частных – с охватом 26 492 студентов, в том числе по государственному образовательному заказу - 14 085 человек, что составляет 53,3 процента. Подготовка ведется по 77 специальностям и 122 квалификациям по направлениям: сервис и обслуживание; образование; медицина; строительство; коммунальное хозяйство; техника; энергетика и транспорт; производство; монтаж, эксплуатация и ремонт по отраслям; связь, телекоммуникации и информационные технологии», – сказала Р. Имангазинова.

По ее словам, в настоящее время планируется поэтапный переход к 100-процентному охвату молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям. В рамках проекта «Бесплатное профессиональное и техническое образование для всех» на 2021-2022 учебный год государственный образовательный заказ сформирован про 15 направлениям и 49 наиболее востребованным специальностям на 4 752 места. Из них по программе «Еңбек» 1 050 мест для получения бесплатного образования по рабочим квалификациям. По сравнению с прошлым годом, государственный образовательный заказ увеличен на 100 мест.

Р. Имангазинова также сообщила, что в связи с увеличением количества школ, детских садов и с развитием отрасли информационных технологий в Нур-Султане растет потребность в работниках образования и информационных технологий, рабочих кадров в сфере сервиса и обслуживания, строительства, коммунально-хозяйственных услуг. Соответственно, в этом году увеличено количество мест на подготовку кадров в этих востребованных сферах деятельности.

Для участия в государственном образовательном заказе по подготовке кадров для технического и профессионального образования подали заявки 25 колледжей, девять государственных и 16 частных. Решением региональной комиссии до 20 июня колледжи получат доступ к участию в гособразовательном заказе.