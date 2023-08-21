Образовательные гранты акимата Астаны: кто стал обладателем
Список обладателей грантов от акимата Астаны можно посмотреть здесь.
По педагогическим специальностям утверждено 1028 грантов, из них размещено по ВУЗам 911 грантов, освоено 773 по следующим специальностям: педагогическим (физическая культура, иностранный язык, география, история, педагогика и психология, математика, информатика, русский язык и литература, физика, химия, биология), гуманитарным дисциплинам (исламоведение, религиоведение, теология).
Абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по направлению «Педагогические науки» не менее 75 баллов, могли претендовать на государственный образовательный грант по педагогическим специальностям.
Прием документов ВУЗом от претендентов на государственный образовательный грант МИО города Астаны осуществлялся с 5 по 15 августа текущего года.