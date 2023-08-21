Образовательные гранты акимата Астаны: кто стал обладателем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением акимата Астаны утвержден государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2023-2027 учебные годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Список обладателей грантов от акимата Астаны можно посмотреть здесь.

По педагогическим специальностям утверждено 1028 грантов, из них размещено по ВУЗам 911 грантов, освоено 773 по следующим специальностям: педагогическим (физическая культура, иностранный язык, география, история, педагогика и психология, математика, информатика, русский язык и литература, физика, химия, биология), гуманитарным дисциплинам (исламоведение, религиоведение, теология).

Абитуриенты, прошедшие ЕНТ и набравшие по направлению «Педагогические науки» не менее 75 баллов, могли претендовать на государственный образовательный грант по педагогическим специальностям.