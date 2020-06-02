Образовательные центры, парки, фитнес-центры откроются в Алматы с 3 июня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –Еще ряд объектов в Алматы возобновит свою работу с 3 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возобновить работу с 3 июня 2020 года следующих объектов при условии строгого соблюдения требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима: 1) спортивных объектов для проведения учебно-тренировочного процесса для групп до 30 человек (без проведения спортивно-массовых мероприятий с присутствием зрителей) и физкультурно-оздоровительных объектов (фитнес-клубы, тренажерные залы и других); 2) образовательных центров, кружков (по предварительной записи); 3) детских кабинетов коррекции (по предварительной записи); 4 ) парков и скверов», - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.

Руководителям спортивных и физкультурно-оздоровительных объектов, образовательных центров, кружков, детских кабинетов коррекции, а также парков и скверов, независимо от форм собственности, необходимо обеспечить соблюдение требований усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

На прошлой неделе начали свою работу ЦОНы, торгово-развлекательные центры, кафе. Впрочем, позже в крупных ТРЦ обнаружили нарушения санитарных требований.

С 30 мая заработали религиозные объекты. С 1 июня заработали общественные бани, сауны и SPA-центры.