20 Мая 2022 13:32

Образование в колледжах к 2025 году станет бесплатным в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти полмиллиона молодых казахстанцев получают образование в колледжах. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране около 490 тыс. молодых людей обучаются в колледжах. Сегодня более 40% из них обучаются на платной основе. Поэтапно техническое и профессиональное образование молодежи к 2025 году станет полностью бесплатным. Уже в этом году на эти цели выделено 45 тыс. дополнительных грантов. Для адаптации образования в колледжах к рынку труда введена академическая свобода. Полностью обновлены учебные программы», - сказал Е. Тугжанов.

Он также рассказал о филиалах иностранных учебных заведений, которые открываются на территории страны.

«Качество высшего образования - один из вопросов, который остро поднимается сенаторами. Для повышения конкурентоспособности в этой сфере в стране начато открытие филиалов лучших мировых университетов. В прошлом году в Алматы был создан филиал британского Университета Де-Монфорт. С нового учебного года в Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева совместно с Университетом Аризоны будет запущен проект по подготовке специалистов. Это позволит молодым людям не выезжать за рубеж, а получить образование в университетах, которые занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге, а также существенно сэкономить расходы родителей студентов», - сказал замглавы Правительства.