Образование осужденных и их трудоустройство: насколько важна ресоциализация в УИС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы являются неотъемлемой частью общества и должны активно вовлекаться в модернизационные процессы, происходящие на свободе. Они также имеют право получать образование, пусть даже будучи не на свободе. Так считает начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, полковник юстиции Абай Кайырбеков. О том, как на сегодняшний день выстроена работа ДУИС по Костанайской области, он рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».
- Абай Серикович, как на сегодняшний день выстроена работа ДУИС по Костанайской области? На что сделан акцент? Какие изменения произошли в уголовно-исполнительной системе?
- Как вы знаете, деятельность Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области направлена на организацию исполнения уголовных наказаний и поддержание установленного порядка отбывания наказания в исправительных учреждениях. Но если мы посмотрим в Положение о Департаменте уголовно-исполнительной системы при Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, то увидим, что список основных задач и функций значительно шире. Сюда входят немаловажные пункты по получению образования, трудоустройству осужденных, их дальнейшей ресоциализации, а также полностью ведение кадровой политики, социальная поддержка сотрудников системы.
Сегодня работа Департамента следует векторам в рамках поручения Главы государства о модернизации органов внутренних дел (Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 897 принята Дорожная карта на 2019-2021 годы (примеч. автора)). Одним из основных её направлений определено совершенствование уголовно-исполнительной системы и приведение её в соответствие с международным стандартом.
Согласно Поручению министра внутренних дел, в первую очередь, эта работа направлена на улучшение правового положения осужденных. В этих целях внесены изменения в уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательства и другие нормативно-правовые акты.
В частности, значительно увеличены нормы питания осужденных (с 686 до 1018 тенге в сутки), плюс ко всему у них появилась возможность приобретать продукты питания, книги и другие незапрещенные предметы посредством электронных магазинов. Создан прозрачный и доступный механизм подачи жалоб и заявлений о нарушениях, их надлежащего, полного и всестороннего, а главное быстрого рассмотрения. Теперь осужденные могут напрямую подавать обращения в другие правоохранительные органы (прокуратуру и антикоррупционную службу) и суды через терминалы. На сегодняшний день в 5 учреждениях области установлены 6 таких устройств. Кроме этого, исключено требование наличия положительной степени поведения для перевода осужденных по месту жительства. Также увеличен вес посылки (с 14 кг до
Большое внимание уделяется и вопросу ресоциализации осужденного. Занимается этим отдел службы пробации, который стал функционировать в пенитенциарной системе не так давно. Данная работа начинается ещё в период отбывания наказания осужденным в исправительных учреждениях: разрабатывается и реализуется индивидуальная программа подготовки к освобождению и реабилитации. После освобождения осужденному оказывается социально-правовая помощь, включающая в себя трудоустройство, медицинское обследование и их лечение, психологическое сопровождение и иное.
Изменения происходят и в кадровой работе. Работа личного состава постоянно связана с опасностью, риском, большим психологическим напряжением, что требует максимальной поддержки с нашей стороны. В течение трех лет планируется поэтапное увеличение заработной платы у контролёрского, сержантского, инспекторского и оперативного составов областных подразделений. Плюс к этому, расширится категория сотрудников, которая может получать компенсацию за наём жилья.
- Вы упомянули про получение образования осуждёнными. Расскажите поподробнее? Насколько актуально для них получение образования, будучи не на свободе?
- В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» была подчеркнута необходимость формирования качественного образования. Он отметил: «Правительству поручается самым серьезным образом заняться решением этого вопроса, в частности повышением качества информационных систем для удаленных форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным. Мы продолжим реализацию проекта «Бесплатное техническое и профессиональное образование». В целом, перед казахстанским образованием и наукой стоит масштабная, неотложная задача – не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг впереди, генерировать тренды».
Уголовно-исполнительная система Республики Казахстан не остаётся в стороне. Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, являются неотъемлемой частью общества и должны активно вовлекаться в модернизационные процессы, происходящие на свободе. Для этого важна своевременность вовлечения в процесс социализации осужденных из числа молодежи и проведение целевой работы с ними. Получение обязательного основного (среднего) образования регламентируется в соответствии со статьей 127 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (В учреждениях организуется обязательное получение осужденными, не достигшими тридцати лет, начального, основного среднего, общего среднего образования. Осуждённые старше тридцати лет и инвалиды получают начальное, основное среднее, общее среднее образование по их желанию.) На сегодня, в территориальных учреждениях Департамента УИС по Костанайской области функционирует 1 вечерняя школа и 3 учебно-консультационных пункта. Обучается по школьной программе в учреждениях уголовно-исполнительной системы 68 осужденных (в том числе 8 осужденных - пожизненно лишенных свободы), из них до 30 лет – 24 ученика, после 30 лет – 44 ученика. При условиях действия «красной зоны» учебные процессы происходят посредством кейсовых технологий либо в дистанционном формате. По завершению учебного года, выпускники в обязательном порядке получают аттестаты об основном или среднем образовании. В основном, многие осужденные стараются продолжить учебу, получить средне-специальное образование, которое дается абсолютно бесплатно. К примеру, в колонии строгого режима (г. Костанай), действует 4 профессиональных направления: швейное, строительное и слесарное дело, инженерное обслуживание объектов ЖКХ. На сегодня, здесь обучается около 80 человек. Все специальности считаются абсолютно важными и востребованными. Это позволяет в дальнейшем, при освобождении, уже с дипломом найти работу.
Новшеством этого года стало подписание меморандума с Костанайским инженерно-экономическим университетом имени М.Дулатова. Проект считается абсолютно новым для нашей области, его задача заключается в учебном процессе посредством кейсовой технологии на базе высшего образования. В течение 3 месяцев осужденные были слушателями лекций преподавателей университета, работали с раздаточными и учебными материалами, выполняли домашние задания. По итогу, первая группа осужденных в составе 7 человек получили сертификаты по категориям логистика, предпринимательская деятельность, почвоведение. Обучение покрывалось личными расходами осужденных. Данные сертификаты позволят в будущем получить им уже высшее, полноценное образование, а также стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда.
Отбывание наказания осужденными ни в коем случае не должно мешать в получении ими образования. Наиболее оптимальной формой обучения для осужденных является дистанционная форма – посредством телекоммуникационных технологий. Мы стараемся это реализовать.
- Вопрос трудоустройства осуждённых. Как происходит этот процесс? Каждый ли может претендовать на получение работы и какие профессии актуальны среди заключённых?
- Вопросу трудоустройства осужденных уделено особое внимание, это ключевое звено важного процесса исправления и дальнейшей ресоциализации.
В целях увеличения занятости осужденных проводится целенаправленная работа по привлечению представителей бизнеса на производственные объекты учреждений ДУИС. В начале текущего года был заключен Меморандум о взаимном сотрудничестве с Палатой предпринимателей Костанайской области. В настоящее время в филиале «Еңбек-Костанай», а также 14-ти субъектах малого и среднего бизнеса трудоустроены более 500 осужденных, что составляет 63% от числа трудоспособных. Основным видом деятельности этих предприятий является производство бетонных изделий, товаров народного потребления (пошив спецодежды, защитных костюмов, масок, постельных принадлежностей, выпуск хлебобулочной и крупяной продукции), дерево и металлообработка (офисная мебель, стулья, столы, оконные рамы и дверные блоки, шахматы, металлические ворота, решетки, ограждения, кованые изделия, урны и т.д.), а также изготовление малых архитектурных форм для нужд учреждений образования, здравоохранения и благоустройства дворовых площадок. Для предпринимателей открытие своего бизнеса в местах лишения свободы дает некоторые преимущества. Это готовая инфраструктура, охрана объекта и оборудования, отсутствие арендной платы, а также обеспечение квалифицированной рабочей силой из числа осужденных.
Процесс трудоустройства в исправительных учреждений регулируется трудовым законодательством. Каждый осужденный имеет право претендовать на вакантную должность. Работодатель, исходя из его профессиональных и морально-деловых качеств, самостоятельно принимает решение о приеме кандидата на работу.
В настоящее время, наиболее востребованные профессии в местах лишения свободы - это сварщики, электрики, мебельщики, кузнецы, мастера по деревообработке, строители.
- Как обстоят дела с проведением культурно-массовых, спортивных мероприятий для осуждённых?
- Культурно-массовые, спортивные мероприятия – это еще одна ступень в исправительном процессе осужденных. В учреждениях этому вопросу стараются уделять внимание в полной мере. Конечно, пандемия внесла свои корректировки в воспитательную работу, и многие мероприятия перешли на онлайн-формат, но своей значимости не потеряли. Для проведения воспитательной работы с осужденными в текущем году Департаментом УИС по Костанайской области, с целью вовлечения в процесс исправления осужденных в местах лишения свободы, заключены и обновлены Меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании с неправительственными организациями и направлены в учреждения УИС для проведений совместных мероприятий. За текущий период, было организовано более 150 культурно-массовых и спортивных мероприятий, все они направлены на вовлечение в творческую работу, участие в жизни учреждения, развитие физического здоровья и так далее.
В основном, культурно-массовые мероприятия организовываются к праздничным датам. Большое внимание уделяется крупным государственным праздникам, международным. В основном, это сопровождается рисованием стенгазет, плакатов, выставкой изделий ручной работы, небольшими концертами.
Помимо этого, внутри учреждений проводятся уже традиционные проекты. К примеру, выставка изделий ручной работы, картин на национальную тематику «Үміт», учебно-образовательная программа «Чтение без границ». Особое внимание, уделяется спортивной жизни. Каждый сезон сопровождается играми и турнирами, на которые приглашаются команды извне. Так, особо популярным стал футбольный турнир «UK Лига», который реализуется уже не первый год. Помимо команды осужденных, здесь участие принимают сотрудники, и в последнее время приглашаются различные молодежные организации.
Не остается в стороне и информационная работа. С целью осведомленности, консультаций по юридическим и иным вопросам, в частности при подготовке осужденных к освобождению, учреждения посещают представители неправительственных организаций, общественники, специалисты, которые в режиме онлайн (или офлайн) дают подробные ответы.
- Повлияла ли пандемия на работу Департамента, на жизнь осуждённых?
- К сожалению, не осталось ни одной такой сферы, где бы пандемия не затронула функциональную составляющую. В нашей системе это особенно коснулось предоставления свиданий осужденным. Сейчас задача состоит в полном обеспечении безопасности и недопущении распространения коронавирусной инфекции в закрытом учреждении. Стоит отметить, что все осужденные получили вакцинацию. Также, вакцинировано 99,5 % всех сотрудников (0,5% не вакцинированы по медицинским показаниям). Но, все же, учитывая нестабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и сохраняющийся риск заражения коронавирусной инфекцией, длительные свидания предоставляются осужденным с одним взрослым родственником, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Предоставление краткосрочных свиданий проходит в штатном режиме, с соблюдением всех санитарных норм. Также доступны телефонные и видео-переговоры, организованные в целях поддержания социально-полезных связей осужденных с их родственниками в период приостановления свиданий. К слову, благодаря онлайн-платформе, многие осужденные смогли увидеть своих близких, которые проживают в других странах.
- Недавно стало известно о запуске интернет-магазина для осуждённых в Костанайской области. Расскажите про проект? Насколько он нужен и каким образом отражается на жизни заключённых?
- Во всех подведомственных учреждениях ДУИС по Костанайской области функционируют магазины для приобретения осужденными продуктов питания и предметов первой необходимости, которые работают ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.
В целях развития конкуренции и альтернативы в выборе товаров в РГУ «Учреждение УК-161/1» КУИС МВД РК (смешанной безопасности) функционирует 2 электронных магазина по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости осужденным и следственно-арестованным. Такая практика была применена впервые в нашей области, и уже нашла положительный отклик среди осужденных, а также их близких и родственников.
Принцип электронного магазина устроен так: через сайт (в дальнейшем планируется установить терминал в учреждении), родственники имеют возможность заказать продукты питания, средства гигиены и другие, разрешенные в местах лишения свободы, товары по выгодным ценам и в большом ассортименте. Доставка передачи в учреждение полностью организуется за счет средств магазина. Заказ формируется на сайте, после курьер направляет уже готовую посылку подследственному в учреждение.
Во-первых, это все уменьшает риск распространения коронавирусной инфекции, во-вторых – это модернизация и тот самый «современный» шаг в будущее, который не закрывает систему, а позволяет быть более открытой с обществом.
- В настоящее время прорабатывается вопрос по передаче функций медицинского обеспечения спец. контингента в ведение Министерства здравоохранения РК. С этой целью вносятся изменения в действующие нормативно – правовые акты. Совместно с Управлением здравоохранения проведена рабочая встреча, где был рассмотрен комплексный план по передаче функций медицинского обеспечения УИС в ведение МЗ РК, а также обсужден ряд вопросов о поэтапной передаче. Учреждения смешанной и минимальной безопасности будут переданы до 1 июля 2022 года, остальные учреждения и ДУИС до 1 января 2023 года. Во исполнение поручения Главы Государства Департаментом УИС по Костанайской области прорабатывается еще также вопрос по внедрению сплошного видеонаблюдения в подведомственных учреждениях. Совместно с сотрудниками АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком» уже произведено обследование учреждений области на пригодность интеграции имеющихся в наличии систем к единой видео аналитической системе. На сегодняшний день учреждения оснащены IP системами видеонаблюдения на 47 %. Внедрение единой видеоаналитической системы позволит исключить так называемые «слепые зоны», кроме того в последующем планируется произвести вывод и интеграцию камер в ЦОУ ДП области. Это обеспечит полный контроль в режиме реального времени, что будет способствовать своевременному выявлению и пресечению противоправных действий, как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников УИС.
- Спасибо за беседу!