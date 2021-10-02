Образование осужденных и их трудоустройство: насколько важна ресоциализация в УИС

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы являются неотъемлемой частью общества и должны активно вовлекаться в модернизационные процессы, происходящие на свободе. Они также имеют право получать образование, пусть даже будучи не на свободе. Так считает начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, полковник юстиции Абай Кайырбеков. О том, как на сегодняшний день выстроена работа ДУИС по Костанайской области, он рассказал в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Абай Серикович, как на сегодняшний день выстроена работа ДУИС по Костанайской области? На что сделан акцент? Какие изменения произошли в уголовно-исполнительной системе?

- Как вы знаете, деятельность Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области направлена на организацию исполнения уголовных наказаний и поддержание установленного порядка отбывания наказания в исправительных учреждениях. Но если мы посмотрим в Положение о Департаменте уголовно-исполнительной системы при Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, то увидим, что список основных задач и функций значительно шире. Сюда входят немаловажные пункты по получению образования, трудоустройству осужденных, их дальнейшей ресоциализации, а также полностью ведение кадровой политики, социальная поддержка сотрудников системы.

Сегодня работа Департамента следует векторам в рамках поручения Главы государства о модернизации органов внутренних дел (Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 897 принята Дорожная карта на 2019-2021 годы (примеч. автора)). Одним из основных её направлений определено совершенствование уголовно-исполнительной системы и приведение её в соответствие с международным стандартом.

Согласно Поручению министра внутренних дел, в первую очередь, эта работа направлена на улучшение правового положения осужденных. В этих целях внесены изменения в уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательства и другие нормативно-правовые акты.

В частности, значительно увеличены нормы питания осужденных (с 686 до 1018 тенге в сутки), плюс ко всему у них появилась возможность приобретать продукты питания, книги и другие незапрещенные предметы посредством электронных магазинов. Создан прозрачный и доступный механизм подачи жалоб и заявлений о нарушениях, их надлежащего, полного и всестороннего, а главное быстрого рассмотрения. Теперь осужденные могут напрямую подавать обращения в другие правоохранительные органы (прокуратуру и антикоррупционную службу) и суды через терминалы. На сегодняшний день в 5 учреждениях области установлены 6 таких устройств. Кроме этого, исключено требование наличия положительной степени поведения для перевода осужденных по месту жительства. Также увеличен вес посылки (с 14 кг до 20 кг ), разрешена передача лекарств без ограничения, расширен перечень разрешенных предметов в учреждениях минимальной безопасности, продлено время телефонных переговоров (с 19.00 часов до 21.00 часов) и созданы условия для видео переговоров с родственниками.

Большое внимание уделяется и вопросу ресоциализации осужденного. Занимается этим отдел службы пробации, который стал функционировать в пенитенциарной системе не так давно. Данная работа начинается ещё в период отбывания наказания осужденным в исправительных учреждениях: разрабатывается и реализуется индивидуальная программа подготовки к освобождению и реабилитации. После освобождения осужденному оказывается социально-правовая помощь, включающая в себя трудоустройство, медицинское обследование и их лечение, психологическое сопровождение и иное.

Изменения происходят и в кадровой работе. Работа личного состава постоянно связана с опасностью, риском, большим психологическим напряжением, что требует максимальной поддержки с нашей стороны. В течение трех лет планируется поэтапное увеличение заработной платы у контролёрского, сержантского, инспекторского и оперативного составов областных подразделений. Плюс к этому, расширится категория сотрудников, которая может получать компенсацию за наём жилья.

- Вы упомянули про получение образования осуждёнными. Расскажите поподробнее? Насколько актуально для них получение образования, будучи не на свободе?

- В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» была подчеркнута необходимость формирования качественного образования. Он отметил: «Правительству поручается самым серьезным образом заняться решением этого вопроса, в частности повышением качества информационных систем для удаленных форматов обучения. Наше образование должно быть доступным и инклюзивным. Мы продолжим реализацию проекта «Бесплатное техническое и профессиональное образование». В целом, перед казахстанским образованием и наукой стоит масштабная, неотложная задача – не просто поспевать за новыми веяниями, а быть на шаг впереди, генерировать тренды».

Уголовно-исполнительная система Республики Казахстан не остаётся в стороне. Осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, являются неотъемлемой частью общества и должны активно вовлекаться в модернизационные процессы, происходящие на свободе. Для этого важна своевременность вовлечения в процесс социализации осужденных из числа молодежи и проведение целевой работы с ними. Получение обязательного основного (среднего) образования регламентируется в соответствии со статьей 127 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан (В учреждениях организуется обязательное получение осужденными, не достигшими тридцати лет, начального, основного среднего, общего среднего образования. Осуждённые старше тридцати лет и инвалиды получают начальное, основное среднее, общее среднее образование по их желанию.) На сегодня, в территориальных учреждениях Департамента УИС по Костанайской области функционирует 1 вечерняя школа и 3 учебно-консультационных пункта. Обучается по школьной программе в учреждениях уголовно-исполнительной системы 68 осужденных (в том числе 8 осужденных - пожизненно лишенных свободы), из них до 30 лет – 24 ученика, после 30 лет – 44 ученика. При условиях действия «красной зоны» учебные процессы происходят посредством кейсовых технологий либо в дистанционном формате. По завершению учебного года, выпускники в обязательном порядке получают аттестаты об основном или среднем образовании. В основном, многие осужденные стараются продолжить учебу, получить средне-специальное образование, которое дается абсолютно бесплатно. К примеру, в колонии строгого режима (г. Костанай), действует 4 профессиональных направления: швейное, строительное и слесарное дело, инженерное обслуживание объектов ЖКХ. На сегодня, здесь обучается около 80 человек. Все специальности считаются абсолютно важными и востребованными. Это позволяет в дальнейшем, при освобождении, уже с дипломом найти работу.

Новшеством этого года стало подписание меморандума с Костанайским инженерно-экономическим университетом имени М.Дулатова. Проект считается абсолютно новым для нашей области, его задача заключается в учебном процессе посредством кейсовой технологии на базе высшего образования. В течение 3 месяцев осужденные были слушателями лекций преподавателей университета, работали с раздаточными и учебными материалами, выполняли домашние задания. По итогу, первая группа осужденных в составе 7 человек получили сертификаты по категориям логистика, предпринимательская деятельность, почвоведение. Обучение покрывалось личными расходами осужденных. Данные сертификаты позволят в будущем получить им уже высшее, полноценное образование, а также стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда.

Отбывание наказания осужденными ни в коем случае не должно мешать в получении ими образования. Наиболее оптимальной формой обучения для осужденных является дистанционная форма – посредством телекоммуникационных технологий. Мы стараемся это реализовать.

- Вопрос трудоустройства осуждённых. Как происходит этот процесс? Каждый ли может претендовать на получение работы и какие профессии актуальны среди заключённых?

- Вопросу трудоустройства осужденных уделено особое внимание, это ключевое звено важного процесса исправления и дальнейшей ресоциализации.

В целях увеличения занятости осужденных проводится целенаправленная работа по привлечению представителей бизнеса на производственные объекты учреждений ДУИС. В начале текущего года был заключен Меморандум о взаимном сотрудничестве с Палатой предпринимателей Костанайской области. В настоящее время в филиале «Еңбек-Костанай», а также 14-ти субъектах малого и среднего бизнеса трудоустроены более 500 осужденных, что составляет 63% от числа трудоспособных. Основным видом деятельности этих предприятий является производство бетонных изделий, товаров народного потребления (пошив спецодежды, защитных костюмов, масок, постельных принадлежностей, выпуск хлебобулочной и крупяной продукции), дерево и металлообработка (офисная мебель, стулья, столы, оконные рамы и дверные блоки, шахматы, металлические ворота, решетки, ограждения, кованые изделия, урны и т.д.), а также изготовление малых архитектурных форм для нужд учреждений образования, здравоохранения и благоустройства дворовых площадок. Для предпринимателей открытие своего бизнеса в местах лишения свободы дает некоторые преимущества. Это готовая инфраструктура, охрана объекта и оборудования, отсутствие арендной платы, а также обеспечение квалифицированной рабочей силой из числа осужденных.

Процесс трудоустройства в исправительных учреждений регулируется трудовым законодательством. Каждый осужденный имеет право претендовать на вакантную должность. Работодатель, исходя из его профессиональных и морально-деловых качеств, самостоятельно принимает решение о приеме кандидата на работу.

В настоящее время, наиболее востребованные профессии в местах лишения свободы - это сварщики, электрики, мебельщики, кузнецы, мастера по деревообработке, строители.

- Как обстоят дела с проведением культурно-массовых, спортивных мероприятий для осуждённых?

- Культурно-массовые, спортивные мероприятия – это еще одна ступень в исправительном процессе осужденных. В учреждениях этому вопросу стараются уделять внимание в полной мере. Конечно, пандемия внесла свои корректировки в воспитательную работу, и многие мероприятия перешли на онлайн-формат, но своей значимости не потеряли. Для проведения воспитательной работы с осужденными в текущем году Департаментом УИС по Костанайской области, с целью вовлечения в процесс исправления осужденных в местах лишения свободы, заключены и обновлены Меморандумы о сотрудничестве и взаимопонимании с неправительственными организациями и направлены в учреждения УИС для проведений совместных мероприятий. За текущий период, было организовано более 150 культурно-массовых и спортивных мероприятий, все они направлены на вовлечение в творческую работу, участие в жизни учреждения, развитие физического здоровья и так далее.

В основном, культурно-массовые мероприятия организовываются к праздничным датам. Большое внимание уделяется крупным государственным праздникам, международным. В основном, это сопровождается рисованием стенгазет, плакатов, выставкой изделий ручной работы, небольшими концертами.

Помимо этого, внутри учреждений проводятся уже традиционные проекты. К примеру, выставка изделий ручной работы, картин на национальную тематику «Үміт», учебно-образовательная программа «Чтение без границ». Особое внимание, уделяется спортивной жизни. Каждый сезон сопровождается играми и турнирами, на которые приглашаются команды извне. Так, особо популярным стал футбольный турнир «UK Лига», который реализуется уже не первый год. Помимо команды осужденных, здесь участие принимают сотрудники, и в последнее время приглашаются различные молодежные организации.

Не остается в стороне и информационная работа. С целью осведомленности, консультаций по юридическим и иным вопросам, в частности при подготовке осужденных к освобождению, учреждения посещают представители неправительственных организаций, общественники, специалисты, которые в режиме онлайн (или офлайн) дают подробные ответы.

- Повлияла ли пандемия на работу Департамента, на жизнь осуждённых?

- К сожалению, не осталось ни одной такой сферы, где бы пандемия не затронула функциональную составляющую. В нашей системе это особенно коснулось предоставления свиданий осужденным. Сейчас задача состоит в полном обеспечении безопасности и недопущении распространения коронавирусной инфекции в закрытом учреждении. Стоит отметить, что все осужденные получили вакцинацию. Также, вакцинировано 99,5 % всех сотрудников (0,5% не вакцинированы по медицинским показаниям). Но, все же, учитывая нестабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране и сохраняющийся риск заражения коронавирусной инфекцией, длительные свидания предоставляются осужденным с одним взрослым родственником, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста. Предоставление краткосрочных свиданий проходит в штатном режиме, с соблюдением всех санитарных норм. Также доступны телефонные и видео-переговоры, организованные в целях поддержания социально-полезных связей осужденных с их родственниками в период приостановления свиданий. К слову, благодаря онлайн-платформе, многие осужденные смогли увидеть своих близких, которые проживают в других странах.

- Недавно стало известно о запуске интернет-магазина для осуждённых в Костанайской области. Расскажите про проект? Насколько он нужен и каким образом отражается на жизни заключённых?

- Во всех подведомственных учреждениях ДУИС по Костанайской области функционируют магазины для приобретения осужденными продуктов питания и предметов первой необходимости, которые работают ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней.

В целях развития конкуренции и альтернативы в выборе товаров в РГУ «Учреждение УК-161/1» КУИС МВД РК (смешанной безопасности) функционирует 2 электронных магазина по доставке продуктов питания и товаров первой необходимости осужденным и следственно-арестованным. Такая практика была применена впервые в нашей области, и уже нашла положительный отклик среди осужденных, а также их близких и родственников.

Принцип электронного магазина устроен так: через сайт (в дальнейшем планируется установить терминал в учреждении), родственники имеют возможность заказать продукты питания, средства гигиены и другие, разрешенные в местах лишения свободы, товары по выгодным ценам и в большом ассортименте. Доставка передачи в учреждение полностью организуется за счет средств магазина. Заказ формируется на сайте, после курьер направляет уже готовую посылку подследственному в учреждение.

Во-первых, это все уменьшает риск распространения коронавирусной инфекции, во-вторых – это модернизация и тот самый «современный» шаг в будущее, который не закрывает систему, а позволяет быть более открытой с обществом.

- В настоящее время прорабатывается вопрос по передаче функций медицинского обеспечения спец. контингента в ведение Министерства здравоохранения РК. С этой целью вносятся изменения в действующие нормативно – правовые акты. Совместно с Управлением здравоохранения проведена рабочая встреча, где был рассмотрен комплексный план по передаче функций медицинского обеспечения УИС в ведение МЗ РК, а также обсужден ряд вопросов о поэтапной передаче. Учреждения смешанной и минимальной безопасности будут переданы до 1 июля 2022 года, остальные учреждения и ДУИС до 1 января 2023 года. Во исполнение поручения Главы Государства Департаментом УИС по Костанайской области прорабатывается еще также вопрос по внедрению сплошного видеонаблюдения в подведомственных учреждениях. Совместно с сотрудниками АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком» уже произведено обследование учреждений области на пригодность интеграции имеющихся в наличии систем к единой видео аналитической системе. На сегодняшний день учреждения оснащены IP системами видеонаблюдения на 47 %. Внедрение единой видеоаналитической системы позволит исключить так называемые «слепые зоны», кроме того в последующем планируется произвести вывод и интеграцию камер в ЦОУ ДП области. Это обеспечит полный контроль в режиме реального времени, что будет способствовать своевременному выявлению и пресечению противоправных действий, как со стороны осужденных, так и со стороны сотрудников УИС.

- Спасибо за беседу!