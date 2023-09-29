Образование, морские перевозки и редкозем: эксперт назвал главные сферы сотрудничества Казахстана и Германии

Германия остается одним из ключевых внешнеэкономических приоритетных партнеров Казахстана. Таким мнением поделился экономист Расул Рысмамбетов, комментируя официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт указал на значительный объем товарооборота между двумя странами, а также на отметил важность сотрудничества в области инженерных наук и образования студентов.

- Те встречи, которые провел президент с представителями немецкого бизнеса, очень интересны. Хотелось бы, чтобы компании, которые будут добывать редкозем, не только продавали, но и работали над его переработкой тут в Казахстане. Потому что я знаю, что многие, кто добывает редкозем в Казахстане, вывозят концентрат, и финальное извлечение делают за пределами Казахстана. Хотелось бы, чтобы наши тоже научились этому, - сказал Расул Рысмамбетов.

Экономист также подчеркнул важность сотрудничества в области морских портов, учитывая историческую роль Германии в морских перевозках. Он отметил, что Казахстан может извлечь уроки из немецкого опыта в развитии морской логистики.

- Также очень важен опыт Германии в мелкотоварных производствах, потому что больше половины немецкого бизнеса — это маленькие семейные компании. Очень интересно научиться у немцев тому, как они в своих землях в Федеративной республике стимулируют малый, средний бизнес, как они наводили внутристрановую и экспортную транзитную логистику. Очень важно с ними сотрудничать и учиться, - считает эксперт.

Напомним, 28 сентября начался официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в столицу Германии.