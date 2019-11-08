Образование и здравоохранение – основные сферы, где руководят женщины в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на постепенный рост, количество компаний, управляемых женщинами, в Казахстане всё ещё едва превышает 30%. Основные сферы, где руководят женщины — по-прежнему образование и здравоохранение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Количество зарегистрированных юридических лиц в РК за год выросло на 2,2% и на конец сентября 2019 года составило 443,7 тыс. компаний. Из них 299,5 тыс. юрлиц — действующие, их количество увеличилось за год на 9%. Удельный вес действующих предприятий от зарегистрированных за год вырос с 63,3 до 67,5%.

Количество действующих юрлиц, которыми руководят женщины, за год увеличилось на 9,5%, до 90,1 тыс. компаний, их доля за год незначительно выросла — с 30 до 30,1%.

Большая часть женщин-руководителей управляет частными предприятиями. Их количество выросло на 11,4%, до 76,1 тыс. юрлиц.

Вторую строчку занимают предприятия, принадлежащие государству, их количество сократилось на 0,7%, до 10,8 тыс. На иностранные предприятия приходится 3,2 тыс. компаний под руководством женщин, их количество выросло на 3,3%.

Количество малых предприятий под руководством женщин достигло 87,6 тыс., рост за год — на 8,7%. Доля от всех малых компаний выросла с 30 до 30,1%.

Средних предприятий, где руководят женщины, за год стало больше на 1,8%, это уже 2,1 тыс. компаний. При этом доля выросла с 34,1% до 35,4% от всех действующих средних компаний.

Крупных компаний под руководством женщин — 428, что на 1,4% больше, чем в прошлом году. В то же время их доля от всех крупных компаний составляет лишь 18,1%, хоть это и выше, чем в прошлом году (17,6%).

Наибольшее количество женщин-руководителей в действующем бизнесе сконцентрировано в сфере образования, где их доля составляет 64,3%, или 14 тыс. предприятий. Образование — единственная сфера, где женщин-руководителей больше, чем мужчин.

Второе место занимает сфера здравоохранения и соцуслуг: 48%, или 2,8 тыс. предприятий.

Наименьшее представительство женщин-руководителей отмечено в сферах горнодобывающей промышленности (12,5%), электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования (14,7%), а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (15,3%).