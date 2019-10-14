Образование будущего обсудят на форуме Digital Bridge в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана 24-25 октября 2019 года пройдет ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Astana Hub.

Главные участники форума – IT-компании, предприниматели, эксперты, инвесторы, а также представители государственного и корпоративного секторов. Основная цель мероприятия – организация диалоговой площадки для обмена опытом и инновационными решениями в области цифрового развития.

Одним из ключевых мероприятий на форуме станет панельная сессия «Образование будущего: как технологии меняют систему образования». Эксперты обсудят, какие изменения происходят в системе образования сегодня, и как использование технологий поможет решить ключевые проблемы сферы.

«Мы все осознаем, что прежняя модель подготовки специалистов сейчас уже непригодна. До появления интернета жизнь двигалась медленно. И если раньше инженеров обучали 4 года, то этих знаний хватало специалисту на всю жизнь. Также – врачи. Они могли проводить одну операцию на протяжении всей жизни. Но потом появился интернет, запустилась глобализация, и это поменяло правила игры. Теперь учиться в университете недостаточно: у любого инженера и врача в профессии постоянно происходят изменения. Появляются новые методики и технологии. И далеко не факт, что мы сможем применить знания, полученные в университете, на своей работе. Даже 99,9% гарантии, что придется доучиваться, переучиваться и искать новые знания. Поэтому первый столп, на котором стоит образование будущего, – это непрерывное обучение», - делится эксперт в сфере образования, биотехнолог Дамель Мектепбаева.

По данным пресс-службы Astana Hub, в этом году для участников Форума будут организованы открытые обсуждения разных тематик: образование будущего, венчурное финансирование, киберспорт, бизнес-инкубирование, цифровые медиа. Здесь же будут организованы B2B встречи между участниками. В дни форума традиционно состоится ежегодная премия Astana Hub Awards, которая вручается за вклад в развитие IT-индустрии Казахстана, а также Astana Hub Battle – соревнования между технологическими стартапами.