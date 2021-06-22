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    14:07, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Образцы небезопасной продукции будут испытывать в лабораториях – Минторговли

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о работе над системами стандартизации и сертификации продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Стимулировать рост оборота качества продукции также призваны системы стандартизации

    и сертификации. С 1 июля вступит в силу новый Закон о техническом регулировании. Законом создается институт надзора за рынком, который будет работать по схеме «выявление - испытание – изъятие с рынка», – сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

    Также по его словам, вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции для проведения лабораторных испытаний.

    «При этом отслеживать продукцию будут онлайн – через информационные системы сертификации и аккредитации. В последующем электронные сертификаты будут интегрированы с общими процессами Евразийской экономической комиссии», - отметил министр.

    Нововведения обеспечат прозрачность и эффективность контрольно-надзорной деятельности в области техрегулирования.



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