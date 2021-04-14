Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр запустили в Токио

ТОКИО. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Церемония запуска обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала летних Олимпийских игр, прошла в среду в мэрии Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

В мероприятии принимают участие вице-президент оргкомитета «Токио-2020» Тосиаки Эндо, губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ, глава Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита и другие приглашенные гости. В рамках мер по профилактике распространения коронавируса организаторы просили журналистов заранее его не анонсировать, чтобы избежать возможного скопления публики.

По случаю отмечаемой даты в здании мэрии Токио установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой 2,6 м. Имя первого из них Мирайтова. Оно состоит из двух японских слов – «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Второго маскота зовут Сомэйти - производное от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы «so mighty» (такой могущественный).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за нестабильной ситуации в мире ранее было принято решение не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. Деньги за уже приобретенные ими билеты организаторы обещают вернуть. Решение о том, в каком объеме на спортивные объекты будут допущены японские зрители, будет принято к концу апреля.

Как ожидается, в Играх примут участие до 10 тысяч спортсменов. Они смогут въехать в Японию по упрощенной схеме без обязательного двухнедельного карантина. Их перемещения и контакты будут сильно ограничены. Согласно опубликованным Международным олимпийским комитетом (МОК) предварительным правилам проведения Игр в Токио, атлеты должны будут сдавать тест на коронавирус не реже одного раза каждые четыре дня. Однако, как заявляли в оргкомитете «Токио-2020», эта периодичность может быть скорректирована с целью сделать проверки еще более частыми.

Подготовка к Играм в настоящее время вступает в завершающую стадию. Всего на Олимпиаде будет разыграно более 330 комплектов медалей в 33 видах спорта. Из-за дополнительных расходов, связанных с отсрочкой соревнований и мерами против коронавируса, бюджет их проведения вырос и сейчас составляет 1,64 трлн иен ($15,9 млрд).