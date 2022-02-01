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Обратившуюся в суд акмолинку восстановили в очереди на социальное жилье

1 Февраля 2022 16:10
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Обратившуюся в суд акмолинку восстановили в очереди на социальное жилье

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - Зерендинским судом восстановлено право местной жительницы на получение социального жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказал председатель Зерендинского районного суда Акмолинской области Кайрат Хасенов, судом было рассмотрено дело по административному иску местной жительницы к акиму Зерендинского района, Отделу ЖКХ, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района о восстановлении её в очереди на получение жилья.

«Суть дела такова: гражданка М. является коренным жителем села Зеренды, в одиночку воспитала и вырастила двоих детей. С 1988 года трудится в районной больнице, где работает медицинской сестрой, имеет трудовой стаж более 30 лет. С годами, а также в связи с ухудшением здоровья и условий для проживания, женщина решила обратиться в государственный орган на получение социального жилья из государственного жилищного фонда и встать в очередь. В 2008 году гражданка М. была зарегистрирована в Отделе ЖКХ, жилищной инспекции, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района в очереди на получение социального жилья от государства», - поделился К. Хасенов.

Годы шли. В августе 2019 года она числилась девятой в этой очереди, но в августе 2021 года узнала, что в связи с «неподтверждением категории», т.е. из-за того, что своевременно не подтвердила факт, что по-прежнему работает в бюджетной организации, она была исключена из списка очередников.

«Конечно, это стало для женщины тяжелым ударом. Долгие годы она трудилась и продолжает добросовестно трудиться в районной поликлинике, помогая больным и, конечно, все это время ждала тот день, когда сможет улучшить свои жилищные условия. В поисках справедливости гражданка М. обратилась в суд с административным иском о защите своих интересов на восстановление ее в очереди на получение жилья от государства», - пояснил председатель суда.

В ходе рассмотрения административного дела в районном суде, согласно АППК РК, введенного в действие с 1 июля 2021 года, представители ответчиков, а именно государственных учреждений, признали заявленный административный иск о восстановлении женщины в очереди на получение социального жилья. В суде стороны решили разрешить данный спор путем примирения в порядке медиации, т.е. пришли к соглашению о том, что государственный орган восстановит женщину в прежней занимаемой очереди на получение социального жилья.

«Суд утвердил мировое соглашение, заключенное сторонами, и гражданка М. восстановлена в прежней очереди на получение жилья от государства. Восстановлены ее нарушенные права и обеспечена ей возможность получения за счет государства собственного жилья для проживания с семьей», - добавил К. Хасенов.


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#Акмолинская область   #Суды   #Жилье  
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Автор:

Оксана Матасова

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