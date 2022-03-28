Обратить внимание на проблему «семипалатинцев» призвал Асхат Толепбергенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня около 70 ветеранов, которые выполняли свою миссию на Семипалатинском ядерном полигоне, выразили свое пожелание получать социальные выплаты и присвоить им статус ветерана. Среди них и Асхат Толепбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Свой воинский долг выполнял на Семипалатинском ядерном полигоне в 1970-1972 годах. В нашей области свои воинский долг выполняли 170 военнослужащих. Это официально зарегистрированные солдаты, а точное количество неизвестно. После того, как нам исполняется 50 лет, нас исключают из военного списка. Из 170 человек в нашем регионе только 25 получают социальную выплату. Хотим, чтобы социальные выплаты получали все», - сказал председатель общественного объединения «Семей полигон СКО» Асхат Толепбергенов.

По его словам, у многих военнослужащих, которые проходили службу на полигоне, выявлялись различные заболевания.

«Нам также трудно трудоустроиться, потому что у каждого разные заболевания, тем более все мы уже в возрасте. Многие сравнивают ситуацию в Семее с Чернобыльской. Чернобыль - это природное явление, а в Семее в течение 40 лет проводились ядерные испытания. Эти два случая нельзя сравнивать. Поэтому хочется, чтобы обратили внимание на нашу проблему, улучшили положение. Также хотим получать путевки в санатории, другие социальные выплаты, а также хотим, чтобы присвоили статус ветерана», - добавил Асхат Толепбергенов.