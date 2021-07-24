Обратиться в полицию акмолинцы могут теперь через Telegram и Whats App

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – У акмолинских полицейских появился свой Telegram-канал, куда фото и видео об имеющих место нарушениях могут отправлять все жители региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, по инициативе начальника ведомства Арманбека Баймурзина создан Telegram-канал «Общественный помощник полиции», куда неравнодушные жители региона могут отправлять сообщения, фото и видеоматериалы о нарушениях общественного порядка, свидетелями которых они стали. Сообщения можно отправлять и в мессенджере Whats App по телефону 8-708-444-56-54. Также по указанному номеру граждане могут сообщать и о неправомерных действиях сотрудников полиции. Анонимность гарантирована.

«На особом контроле находится обеспечение дорожной безопасности. Если Вы стали свидетелем нарушения ПДД, ДТП, видите пьяного человека за рулем, сообщите об этом по указанному номеру. Информация будет проверена и нарушители привлечены к ответственности», - отметил глава полицейского ведомства.

Как добавили в полиции, в Акмолинской области с начала года произошло 315 ДТП, в которых 54 человека погибли, 467 получили травмы. Тревогу вызывают водители, управляющие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, они подвергают риску не только свою, но и жизни других участников дорожного движения. Другой вопрос – использование ремней безопасности. Пристегнувшись, можно избежать тяжелых травм в случае аварии. Однако многие водители пренебрегают этим простым правилом», - отметили в ведомстве.

Полицейскими проводится также работа по расширению сети общественных формирований правоохранительной направленности. За пять месяцев текущего года подобные формирования приняли участие в раскрытии 54 преступлений и задержании 358 правонарушителей. За активное содействие денежными премиями поощрены 29 общественных помощников на общую сумму 1,3 млн тенге.

Главный акмолинский полицейский призвал жителей области не оставаться в стороне, а принимать активное участие в обеспечении общественного порядка.



