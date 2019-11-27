Обратиться к депутату могут через мобильное приложение жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области местные IT-специалисты разработали мобильное приложение DeputatSKO, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея создания приложения принадлежит депутату областного маслихата, руководителю депутатской фракции партии «Nur Otan» в областном маслихате Юрию Белоногу. По его словам, цель разработки состояла в том, чтобы упростить коммуникацию «депутат-избиратель». С помощью приложения североказахстанцы могут просто и быстро обратиться к народному избраннику.

«Загрузив мобильное приложение (через Google play, в App store для айфонов будет доступно на этой неделе), любой житель СКО получит возможность обращения к своему депутату по интересующему вопросу. Скачивайте, регистрируйтесь и задавайте вопросы. Также ждём ваших замечаний и предложений по работе приложения. Надеемся, что наша инициатива получит распространение и в других регионах РК», - написал в Facebook Юрий Белоног.





Один из разработчиков приложения Денис Самохин отметил, что принцип работы мобильного приложения простой: после регистрации нужно указать адрес проживания и приложение показывает депутата на этом избирательном участке.

«Тут же есть кнопка «написать обращение». В первой версии приложения областные и городские депутаты, чуть позже добавятся районные», - добавил Д.Самохин.