3 Мая 2022 22:06

Обратились в медучреждения 40 укушенных клещами алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В медучреждения Алматы в апреле обратились 40 укушенных клещами человек. Продолжается пик активности клещей, сообщили врачи-инфекционисты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Специалисты дали рекомендации, как защититься и что делать при укусе клещей.

Обычно первая активность кровососущих насекомых выпадает на теплые апрельские и майские дни, продолжаясь до июня. По сообщению заведующего приемным отделением городской больницы скорой неотложной помощи (ГБСНП) города Алматы Бауыржана Омарова, с 1 по 30 апреля с укусами клещей обратились 40 взрослых, из них 16 пациентам клещей удалили в травмпунктах, 15 человек удалили клещей самостоятельно, еще 9 горожан принесли клещей с собой.

«Всем обратившимся пациентам был поставлен укол иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Все они пояснили, где получили укус клеща. Это произошло на Медеу, Кок-Тобе, Кольсае, Шымбулаке, Алма-Арасане, Бутаковке и на территории районных дач», - подчеркнул Б. Омаров.

По словам медика, клещи представляют опасность до октября, однако сейчас идет самый активный сезон. Поэтому очень важно соблюдать правила безопасности при выездах на природу, желательно планировать вакцинацию.

«Клещи могут находиться в парках, возле прогулочных дорожек, там, где есть высокая трава. Большое скопление их может находиться в горной местности. Клещи не любят солнечного света, поэтому прячутся в тени», - сказал заведующий приемным отделением ГБСНП.

Заместитель главного врача по лечебной работе городской клинической инфекционной больницы им. И. С. Жекеновой, врач-инфекционист Тамара Утаганова сообщила, что если в прошлом году случаев энцефалита в Алматы не было зарегистрировано, то в этом году врачи насчитывают два факта, пациенты до сих пор продолжают лечение в медучреждениях.

По ее словам, вакцинация от клещевого энцефалита показана, как правило, жителям, проживающим в горной местности, а также людям по профессиональной необходимости.

«Вакцинация начинается ранней весной или поздней осенью, так как до встречи с клещом должен сформироваться иммунитет. Вакцинация проводится трехкратно», - добавила Т. Утаганова.

Врачи-инфекционисты отметили, что препараты-репелленты помогают защититься от клещей, однако необходимо соблюдать требования к закрытой одежде. В случае укуса либо обнаружения на одежде или теле неприсосавшегося клеща необходимо обращаться в травмпункты, так как для заражения энцефалитом достаточно ослюнения клещом кожи человека.

Главный внештатный детский инфекционист управления общественного здоровья г. Алматы Адыл Катарбаев разъяснил, как действуют репелленты, способные защитить от клещей.

«Репелленты, применяемые против клещей, делятся на две группы. Первые могут не только отпугивать, но и могут убивать в течение 5-7 минут. Они российского производства, их можно приобрести в аптеках. При этом нужно учесть, что данные репелленты нельзя наносить на кожу, они предназначены для одежды», - объяснил врач А. Катарбаев.

Вторая группа репеллентов не убивает клещей, но отпугивает, их можно распрыскивать как на кожу, так и на одежду.