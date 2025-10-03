Обращение к европейским лидерам, отношения с США, повышение НДС — о чем говорил Путин на «Валдае»

Как сообщается на сайте Кремля, темой форума в этом году был «Полицентричный мир: инструкция по применению». Путин выразил уверенность в том, что многополярность в современном мире уже сложилась, и в нынешних условиях необходимо искать точки совпадения интересов.

— Всем игрокам придется учитывать интересы друг друга, потому что нельзя добиться своих целей в одиночку, находясь в изоляции, — заявил Путин.

Он также отметил, что Россию «нельзя выдавить из мирового сообщества, потому что она необходима миру».

Кроме того российский лидер заявил, что внимательно следит за милитаризацией Европы, «в случае угрозы ответные меры не заставят себя ждать».

Путин также сказал, что Россия дважды заявляла даже о своей готовности вступить в НАТО, но оба раза фактически получила отказ.

Президент России также коснулся темы украинского конфликта.

— Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы тогда у власти в США был действующий президент Дональд Трамп, — заявил Путин.

Он также поблагодарил все страны, приложившие в последние годы усилия по украинскому урегулированию.

В своем выступлении президент России высказался об отношениях РФ с США.

— Администрация Трампа выражает свои желания прямолинейно, но выражает их честно. Взгляды РФ и США на многие мировые проблемы не сходятся. Для таких крупных держав это нормально. Главное — как разрешать эти противоречия, насколько их удается решать миром, — сказал он.

Президент России также высказался о повышении НДС до 22%. Как отметил Путин, в 2023–2024 годах экономика России росла «рекордными темпами». Он подчеркнул, что повышение налога с 20 до 22% является «вынужденным охлаждением экономики», и выразил надежду, что подобное решение «не станет катализатором роста теневого сектора».

— Это даст возможность найти лучший баланс и Центральному банку при принятии решения по макроэкономическим вопросам, связанным с ключевой ставкой, и правительство по расходам бюджета, — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин РФ внес на рассмотрение правительства страны законопроект, включающий внесение отдельных изменений в Налоговый кодекс, в частности, предлагается повысить общую ставку НДС с 20% до 22%.