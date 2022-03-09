Обращения выбывших по программе «5/50» работников прокомментировали в «КазМунайГазе»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Национальной компании «КазМунайГаз» ответили на обращения бывших работников нефтесервисных организаций касательно их участия в программе «5/50», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В апреле 2017 года правлением АО НК «КазМунайГаз» были утверждены «Правила досрочного расторжения трудовых договоров с работниками по соглашению сторон» (программа «5/50») в нефтесервисных предприятиях ТОО «Oil Services Company», ТОО «Oil Construction Company», ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», ТОО «Мунайтелеком» и ТОО «Мангистауэнергомунай».

В рамках данной программы сотрудникам нефтесервисных компаний предлагалось расторжение трудового договора по соглашению сторон с выплатой значительной компенсации в размере 50% от должностного оклада работника за 5 лет.

В целях разъяснения правил были созданы рабочие группы, которые на постоянной основе проводили выездные встречи с трудовыми коллективами.

Следует отметить, что работники принимали участие в программе «5/50» на добровольной основе. К примеру, в п.1 Соглашения о расторжении трудового договора отмечается, что «стороны пришли к обоюдному добровольному согласию о расторжении трудового договора по соглашению сторон». Ещё одним подтверждением тому является тот факт, что отказавшиеся от предложения сотрудники до настоящего времени продолжают работать в нефтесервисных предприятиях КМГ.

По условиям соглашения обратное трудоустройство работников в штат нефтесервисных компаний КМГ не предусмотрено. Таким образом, компания не брала на себя обязательства о приёме на работу выбывшего персонала по истечении 5 лет.

Несмотря на это, 9 марта текущего года группа бывших работников пришла в акимат Мангистауской области с требованием трудоустроить их на работу в нефтесервисные компании КМГ, аргументируя это тем, что денежные средства, выплаченные им за 5 лет, закончились.

С собравшимися встретились аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Курмангазы Исказиев. Они объяснили участникам встречи необоснованность их требований, и порекомендовали решить вопрос в правовом русле, путем обращения в судебные инстанции.

Всего в программе 5/50 приняли участие 3968 человек из нефтесервисных компаний АО «Мангистаумунайгаз», которым выплачены компенсации на общую сумму 43 млрд 881 млн тенге.

Ранее сообщалось, что группа народного контроля создана при комиссии по трудоустройству в Жанаозене.