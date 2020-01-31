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Обращения граждан за последние три года проанализируют в Петропавловске

31 Января 2020 21:18
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Обращения граждан за последние три года проанализируют в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков рассказал, как теперь будут работать с обращениями граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» .

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В декабре прошлого года в городском акимате открыли ситуационный центр «іKomek». Б.Жумабеков отметил, что это не прежняя диспетчерская служба, которая только принимала звонки. Это служба мониторинга и оперативного реагирования. Операторы центра будут принимать заявки по телефону, социальные сети, чат-боты в Facebook и Telegram, с видеокамер, затем обрабатывать и вносить их в реестр обращений жителей. Затем передавать в государственные органы и коммунальные службы для оперативного реагирования.

«Прежде чем ее внедрить, мы взяли все обращения за последние три года и проанализировали их. В среднем в год 16-17 тысяч обращений. Получилось так, что 60% - повторные. И в основном в сфере ЖКХ. Мы исключим человеческий фактор. Иногда люди обращаются и забывают. Бывает так, что, например, в 2016 году люди обратились, им пообещали, что сделают в 2017-м, потом в 2018-м и в конечном итоге, честно говоря, люди не могут дождаться исполнения своих просьб», - сказал аким Петропавловска.

Единый контакт-центр охватывает практически все сферы жизнедеятельности города. Будет доступно консультирование по вопросам предпринимательства, здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты, культурных мероприятий и так далее. Система позволяет контролировать всю городскую среду, мониторить все аварии, происходящие в коммунальной сфере

«Мы будем выходить к монополистам с готовым предложением о том, что на определенном участке произошло столько-то аварий и чтобы они скоординировали свои работы по текущим и капитальным ремонтам с учетом этих проблем. Еще одна давняя проблема – когда коммунальные службы проводят какие-либо работы по городу и дороги остаются раскопанными. Теперь система будет иметь данные о выданных ордерах. Будут отслеживаться сроки. Если организация не проведет работы по продлению или закрытию ордера, система автоматически будет направлять уведомление компании и в управление полиции города, чтобы были вовремя приняты меры к тем, кто несвоевременно и некачественно выполнил работы», - добавил Б.Жумабеков.

В этой же системе создана очередь на асфальтирование дворов, проведение ремонта по программе модернизации ЖКХ, установки детских площадок.

«Думаю, в течение полугода мы сделаем так, что система полностью будет автоматизирована и ни одно обращение не останется без внимания. Раз в квартал будем проводить анализ обращений. Система позволит мониторить самочувствие города, и систематизировать проблемы», - отметил Б.Жумабеков.

На отчетных встречах именно вопросы по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству чаще всего задают жители Петропавловска.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Социальная поддержка, Акимат,
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Автор:

Олеся Жуковень

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