Обращение в адрес Президента о защите женщин-журналистов принято во внимание

25 Ноября 2022, 10:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Руслан Желдибай сообщил, что соответствующим ведомствам поручили расследовать случаи противоправных действий в отношении представителей средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Руслана Желдибая в сети Facebook.

«Направленное в адрес Президента обращение международного фонда «Әділ сөз» и Союза журналистов Казахстана с просьбой защитить женщин-журналистов принято во внимание.

Соответствующим ведомствам поручено заняться расследованием инцидентов с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей средств массовой информации», - написал Руслан Желдибай.





Ранее сообщалось, что разбивших стекла входной группы в редакцию El Media задержали в Алматы. По подозрению в совершении этого противоправного действия полиция задержала двух хулиганов. Обоим по 18 лет.

Также 19 июля около 09:30 в микрорайоне Жумыскер на улице Муталиева в Атырау корреспонденту информационного портала «Дорожный контроль» Олесе Вертинской нанесли телесные повреждения. Подозреваемого задержали.