Обращение Президента позволяет смотреть в будущее с надеждой - политолог из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Выступление Президента страны в Парламенте было своевременным. Оно позволяет нам смотреть в будущее с надеждой, считает преподаватель Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова, кандидат политических наук Асхат Кенесов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асхат Кенесов выразил поддержку тезисам Президента.

«Первое, о чем сказал Касым-Жомарт Токаев, это анализ событий в Алматы и ряде регионов. Было подчеркнуто, что план атаки на Казахстан включал в себя ряд аспектов: военный, политический, идеологический, информационный и прочие. Главная цель террористов – захват власти, работали профессионалы, поэтому решено было обратиться к партнерам по ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент. Думаю, это оправданный шаг. Войска охраняли стратегически важные объекты.

Вторая часть выступления касалась завершения антитеррористической операции, полного восстановления правопорядка. Важным звеном здесь является помощь семьям погибших военных и сотрудников полиции», - говорит А. Кенесов.

Политолог отметил, что важным тезисом выступления Президента стал вопрос неравенства и большой отрыв между богатыми и бедными.

«Было сказано о дальнейшем социально-экономическом развитии республики. В этом плане я подчеркнул бы проблему неравенства населения, большой отрыв между богатыми и бедными, о котором давно говорилось в обществе. Касым-Жомарт Токаев заявил, что «за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены. Обеспечение благополучия и качества жизни – главная задача государства».

В-третьих, политический блок. По словам Президента, созрел момент трансформации в отношениях между государством и обществом. Нужны новые подходы, в том числе к вопросам мирных митингов, демократизации и либерализации. Такой формат Глава государства обозначил как новый общественный договор», - добавляет А. Кенесов.

Напомним, 11 января Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.