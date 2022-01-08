НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – После выступления Президента появилась уверенность в том, что жизнь людей будет в безопасности. Такое мнение в телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» выразил профессор кафедры философии Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор философских наук Газиз Телебаев.

«Обращение Президента Касым-Жомарта Токаева к народу вселило уверенность в алматинцев. У нас сохранялась до сегодняшнего дня тревога за город, за жизни людей. Дело в том, что по улицам ходили толпы бандитов, они были вооружены палками, ружьями, носились машины без номеров. Все это, конечно же, не могло не тревожить людей. После выступления Президента появилась уверенность в том, что они будут уничтожены и жизнь людей будет в безопасности. На самом деле, как философ могу сказать, что высшая ценность - жизнь человека. Когда жизни людей, наших сограждан угрожает опасность, государство должно сделать все, что в его силах для защиты жизней. Такие меры сегодня предпринимаются. Мы, безусловно, поддерживаем их», - отметил Газиз Телебаев.

По словам спикера, вначале были мирные выступления за реформы, но события приняли совершенно другой оттенок, когда ситуацией воспользовались другие люди.

«На самом деле, мы видим, что это бандиты, террористы. А определение терроризма одинаковое во всех развитых и развивающихся странах. Террористы – это люди, которые угрожают жизни граждан, конституционному строю, целостности государства. Мы даем им такое определение. Есть факты, подтверждающие, что это террористы. Откуда они? Кто их финансирует? Думаю, что это будет уточнено в ходе следствия. Сегодня очень важно понять, что с террористами не может быть никаких переговоров. Ни одно правительство в мире не ведет переговоры с террористами. Их уничтожают. Поскольку это международные террористы, приглашение сил ОДКБ является вполне закономерным, правильным шагом. Это решение нашло поддержку в нашем обществе», - считает философ.

По его словам, все действия Президента нашли поддержку в обществе.

«С самого первого дня, когда были требования в Актау, Жанаозене, была создана правительственная комиссия, предприняты шаги. Когда это приобрело совершенно другой характер, были приняты решительные меры. В первое время, конечно же, не хватило сил, чтобы перебросить в Алматы, поддерживать порядок. Бандиты действовали с жестокостью, а у полиции были только щиты. Сегодня, когда Президент, как председатель Совета безопасности, дал команду открывать огонь, думаю, проблема будет решена. С уверенностью могу сказать, что интеллигенция Алматы, в частности интеллигенция Казахского национального университета, полностью поддерживает политику Президента», - добавил спикер.



